Bakan selçuk: 325 bin 415 öğrenci için teşvik ödemesi yapıldı

21.09.2019 12:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilki 19 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi ve 325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315 bin 77 TL teşvik ödemesi yatırıldı" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, bakanlık tarafından 2003 yılından bu yana maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına okula devam etmeleri şartıyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan ve liseye devam eden öğrencilere, teşvik ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, "Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilki 19 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi ve 325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315 bin 77 TL teşvik ödemesi yatırıldı. 2003 yılından bu yana ise toplamda 16 milyon 270 bin 750 euro değerinde ödeme yapıldı" dedi.

DEVAMSIZLIK ORANI YÜZDE 50 AZALDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri koşuluyla verilen şartlı eğitim yardımının hedef kitlenin devamsızlık oranlarını yüzde 50 azalttığı, özellikle okula devam eden kız çocuk sayısını arttırdığı belirtildi. Proje ile ailelerin çocuklarını okula göndermeleri konusunda olumlu bir fikre sahip olmaları ve çocuklarını okutma arzusu içerisinde olan yoksul ailelere düzenli nakdi destek ile bu ailelerin ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesinin sağlandığı da kaydedildi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA