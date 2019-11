Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz (2)

27.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:48

BAKAN SELÇUK: YAŞLILARI ÖNEMSİYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa programı kapsamında Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakanlık olarak özellikle yaşlıların memnuniyetini, rahatını ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini çok önemsediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Ülkemizi milletimizi ayakta tutan, tüm badirelere rağmen güçlü kılan sizlerin varlığı, hayır duası ve desteğidir. Sizler ömrünüzün en verimli dönemlerini çalışarak, üreterek geçirdiniz. Bizler de emanetimize layık olalım istiyoruz. hayatınızın devamında rahat etmenizi, kimseye muhtaç olmadan yaşamanızı istiyoruz. Bunun için de her türlü imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Tüm yaşam alanlarını sizlere uygun hale getirmenin gayreti içindeyiz. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayımızı her geçen gün artırıyoruz. 26 bini aşkın büyüğümüzü toplam 411 huzurevinde misafir ediyoruz. Tabii en önemlisi, büyüklerimizin hayatlarını sürdürdükleri mekanları çoğaltırken sosyal hayattan koparmayacak yeni düzenlemeler yapmak. Ev sıcaklığını aratmayacak bir ortam oluşturma gayretindeyiz. Merkezlerimizde sosyal, kültürel, hobi faaliyetleri düzenliyor ve yaşlılarımızın bu faaliyetlere katılımlarına özel önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

'BURSALI BÜYÜKLERİMİZE HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ'Merkezin ağustos ayı itibariyle hizmet vermeye başladığını belirten Bakan Selçuk, "Müthiş bir bahçesi, sosyal donatı alanları, bocce sahası, kış bahçeleri, iş uğraş terapi alanları ile kıymetli büyüklerimizin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir yaşam merkezi olarak hizmete sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah sizin de hayırla yad edilmenize vesile olacak. Bursamıza da yakışır bir merkez olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla ifade ettiği gibi milletimiz her zaman her şeyin en iyisini en güzeline layık. Bursalı büyüklerimize de her zaman sahip çıkacağız" diye konuştu. Bakan Selçuk, Bursa'da Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme faaliyetleri sonucunda 2019 yılında toplam 931 erişilebilirlik denetiminin yapıldığını ve bunun sonucunda 15 adet Erişilebilirlik Belgesi'nin düzenlendiğini de sözlerine ekledi.Ardından hayırsever iş insanı Hasan Öztimur'a plaket veren Bakan Selçuk, kurdela kesimiyle birlikte açılışını yaptığı merkezdeki yaşlıları ziyaret etti.Nilüfer ilçesinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tahsis ettiği toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 5 katlı huzurevinde, 70 oda ve 130 yatak kapasitesi bulunuyor.Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA,