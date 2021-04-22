Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
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Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)

Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN - Haberler | Güncel

MARDİN'DE 61 EĞİTİM KURUMUNUN AÇILIŞINI YAPTIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Mahmut Demirtaş'a yaptığı ziyaretin ardından 9 ilçede yapımı tamamlanan 61 eğitim kurumunun açılış törenine katıldı.

MARDİN'DE 61 EĞİTİM KURUMUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Mahmut Demirtaş'a yaptığı ziyaretin ardından 9 ilçede yapımı tamamlanan 61 eğitim kurumunun açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim vizyonu çerçevesinde Türkiye'de eğitim sisteminin dünya eğitim sistemleriyle yarışması ve ileri noktaya taşınması için her türlü yolu, metodu ortaya koyup, gereğini yapmakla meşgul olduklarını söyledi. Açılış törenin yapıldığı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyan bilim ve sanat merkezinin, çocukların eğitimine önemli katkılar sağladığını aktaran Bakan Selçuk, böylesi merkezlerin yapımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Selçuk, şöyle konuştu:  

"Mardin'in binlerce yıllık bu tarihi mirasına layık olacak şekilde, buranın hak ettiği değeri verecek şekilde eğitim yatırımlarının çok daha yukarı çıtalara taşınması vazifelerimizin başında geliyor. Şu an 9 ilçedeki 61 tesisin açılışı bir arada bulunuyoruz. Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nin bahçesindeyiz. Bu bahçede olmak, bu ismin altında birleşmek ve burada bilimin yolculuğuna hep beraber hazırlanıyor olmak, çocuklarımız çok daha güzel imkanlarda bulunması için fırsatlar oluşturmak çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Prof. Dr. Aziz Sancar adına bilim merkezinin kurulması için talimatı olmuştu. Bunun da hayata geçmiş olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu merkezlerde özel yetenekli çocuklarımızın çok çalışma yapması için güzel ortamlar hazırlanıyor. Çocuklarımız ülkemizin bayrağını çok daha yukarılara taşıyabilmeleri için bu tür merkezlere ihtiyacımız var." 'GÖÇ DALGASINDAN DOLAYI BAZI PROBLEMLER VAR' Suriye'deki iç savaştan dolayı Mardin'e göçün etkisiyle eğitim alanında bazı sorunlar olduğunu anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Okullarımızın tamamının teknoloji imkanlarıyla buluşması, temiz, ferah ortamlar olması ve bu 61 okulumuzun açılışından da anlaşılacağı gibi önemlidir. Öğrenci sayımızdaki artışla okul sayımızdaki artışı kıyasladığımızda iyi bir yerdeyiz elbette daha çok çalışmamız lazım. Mardin'e de özel çalışmamız lazım. Buradaki nüfus hareketliliği, ihtiyaçlar noktasında bazı özel gayretlere ihtiyaç var. Mardin'de, Suriye'deki iç savaşın oluşturduğu göç dalgasından dolayı bazı problemler var, bunun farkındayız. 9 bin 813 Suriyeli öğrencimiz var, öğrenimlerine devam ediyorlar. Bu çocukların nitelikli eğitimlerini sürdürmeleri için gayret gösteriyoruz."'23 NİSAN COŞKUSUNU GÖNÜLDEN YAŞAMALARINI ÖNEMSİYORUZ'Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirterek, "23 Nisan çocukların bayramı. Tabi, milli egemenlik bayramız ama çocukların neşesi, mutlulukları açısından bu yıl çok daha farklı 23 Nisan kutlamaları yapmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber neler yapabiliriz, diye düşündüğümüzde 23 Nisan'ın mutlu olması noktasında bizim işimiz oldu. Çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu gönülden yaşamasını çok önemsiyoruz" dedi.  

Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)
Bakan Selçuk: 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine 'mutlu olsun' değerlendirmemiz söz konusu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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