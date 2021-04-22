Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"
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Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak.

Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"

-"Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşımızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimle de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek"

MARDİN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin Valiliği'nde açıklama yaptı.

Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'
Bakan Selçuk: 'Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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