Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok
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Ziya Selçuk, 23 Nisan, Güncel, Haber

Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birinci Meclis binasından çocuklara seslenerek, "Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli" dedi.

23.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:42
Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birinci Meclis binasından çocuklara seslenerek, "Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli" dedi.

Bakan Selçuk'un Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasından çocuklara yaptığı sesleniş, TRT EBA TV'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü özel yayın akışı kapsamında yayınlandı. Bakan Selçuk, kutlamaların koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yapıldığını hatırlatarak, "Elbette hep birlikte, okullarınızda, sınıflarınızda, arkadaşlarınızla, ellerinizde bayraklarımızla birlikte kutlamanızı isterdik. Ama bugün dünya genelinde yaşanan bir salgın hastalık nedeniyle, sağlığımız için, geleceğimiz için evlerimizdeyiz" dedi. Çocukluğunda hastalandığı için 23 Nisan kutlamalarına katılamadığını, hasta yatağındayken defalarca kez kutlamaları hayal ettiğini anlatan Selçuk, "Şiir ezberlediğimi, şiir okuduğumu hayal ettim. Oysa şiir okuma görevim yoktu o bayram. Bayraklar salladığımızı hayal ettim. İstiklal Marşı'nı kim bilir kaç kez okudum hayalimde. Şimdi tam da böyle bir bayram geçiriyoruz hepimiz. Hiçbirimiz gidemiyoruz. Ama ben çok istenen şeyleri hayal etmenin, o hayalin gerçeği kadar güzel olduğunu biliyorum, buna eminim" ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, çocukların 23 Nisan bayramını yürekten kutlayarak, "Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli. 100 yıl önce bayramı ilk kutlayan çocuklarımızın temsilcisisiniz bugün siz. Gazi Meclisimizin açılışını ilk kez gören çocukların, bayramımızı Atatürk'ten size verilmek üzere emanet alan çocukların temsilcisisiniz. ve aldığınız bu emaneti 100 yıl sonra 23 Nisan'ı kutlayacak çocuklara siz teslim edeceksiniz. Çok bayramlar görün, çok gülün çocuklar" diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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