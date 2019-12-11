Bakan Selçuk: "2023 hedefimiz 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı'nda konuştu.
11.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA