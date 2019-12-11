Bakan Selçuk: "2023 hedefimiz 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak"
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Bakan Selçuk: "2023 hedefimiz 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye çıkması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı'nda konuştu.

11.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:45
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un kürsüye çıkması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "2023 hedefimiz 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak"
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