Bakan Selçuk: 2019'da 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararını ve aile odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu belirtti. Çocuk koruma sisteminin önemli unsuru olan çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimlerine (ÇOKİM) 2019 yılında toplam 24 bin 680 çocuğun geldiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu çocuklardan 5 bin 584'ünü koruma altına alırken, 13 bin 355'ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Diğer taraftan, Bakanlık olarak çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışılmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, geçen yıl koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk. Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık."

Bakan Selçuk, koruma altına alınan çocuk sayısının düştüğünü de kaydederek, "Temel hedefimiz; ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi" dedi.

Kaynak: DHA