Bakan Selçuk: "2018 Yılında Dünyada İş Yapma Kolaylığında 190 Ülke Arasında 43. Sıraya Yükseldik"

ENİZLİ - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksine göre 2018 yılında Türkiye'nin dünyada iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. sıraya yükseldiğini kaydederek, "Bu bizim son iyileşme süreci sonrası geldiğimiz yer ve son 15 senenin rekoru. Ayrıca 2018 yılında İş-Kur aracılığı ile Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirdik" dedi.

Bakan Selçuk, Denizli'de gerçekleştirilen 'İstihdam Seferberliği 2019' toplantısına katılmak üzere kente geldi. Denizli Ticaret Odası ve sivil toplum örgütleri organizasyonluğunda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Vali Hasan Karahan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AK Parti milletvekilleri, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve işverenler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Bakan Selçuk, sosyal devlet olmanın gereği olarak sosyal hizmet ve destekler ile vatandaşın her daim yanında olduklarını ifade etti. "Bir ülkenin kalkınması kolay olmuyor bunun zorluklarını en iyi iş verenler biliyor. Bizlerde ekonomide, ticarette elde edilen her başarıda işçiler ile birlikte iş verenlerin emeği, alın teri ve girişimcilik ruhlarının olduğunu biliyoruz" dedi.

"Aktif sigortalı sayımız ise 12 milyondan 22,3 milyona yükselttik"

Konuşmasında ekonomik verilere değinen ve Türkiye genelindeki sigortalılık oranlarını açıklayan Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Şehirlerimizin oluşturduğu dinamizm sayesinde ekonomimiz 17 yıldır büyümesini sürdürmekte. 2002 yılından bu yana yıllık ortalama 5,6 oranında bir büyüme oranına ulaştık. Bu süreçte yeni pazarlara açıldık, katma değer üretim ürün sayımızı arttırdık. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2018 yılında yaklaşık 170 milyar dolar seviyesine yükselttik. Biz sizlerle birlikte daha fazla çalıştık ve ürettik. 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız ise 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi."

"190 ülke arasında 43. sıraya yükseldik"

Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksine göre Türkiye'nin 2018 yılında rekor kırdığını anımsatan Bakan Selçuk, "Biz 17 yılda maruz kaldığımız birçok iç ve dış badirelere rağmen bu başarıları gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her türlü antidemokratik girişimlere de iş dünyamız gerekli cevabı verdi. Her teşebbüsünden ardından da yeni sıçramalar ile daha da güçlenerek ortaya çıktık. Kısaca değer üreten yerli ve milli atılım yapan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz ve hayata geçirdiğimiz reformlar sonucu da uluslararası göstergelere de yansıyor. Dünya Bankası'nın bir iş yapma kolaylığı endeksi var. Biz bu endekse göre 2018 yılında dünyada iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. sıraya yükseldik. Bu bizim son iyileşme süreci sonrası geldiğimiz yer ve son 15 senenin rekoru" diye konuştu.

"İş Kur'un 2002'de tüm Türkiye'de işe yerleştirdiği kişi sayısı sadece 24 bindi"

Türkiye genelinde kısa adı İş-Kur olan Çalışma ve İş Kurumu aracılığı ile 2018 yılında işe yerleştirilen kişi sayısı hakkında da bilgiler veren Bakan Selçuk, "2007 yılından bu yana biz yaklaşık 8.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak Avrupa Birliği ülkeler arasında ilk sırada yer aldık. 2002 yılında baktığımız zaman İş Kur'un tüm Türkiye'de işe yerleştirdiği kişi sayısı sadece 24 bindi. Bugün sadece Denizli'de 2018 yılında yaklaşık 20 bin vatandaşımızı işe yerleştirdik. Tüm Türkiye'de ise 1 milyon 250 bin rakamına ulaştı. Geçen sene ile kıyasladığımız zaman da 2018'in ilk üç ayıyla 2019 yılının ilk üç ayı arasındaki kıyaslamada İş Kur'un işe yerleştirmede yüzde 12-13 bandında bir iyileşme görmeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından program günün anısına verilen plaket ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

