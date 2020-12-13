Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8...
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Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8...

13.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:40
Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8...

Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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Şu an buradasınız: Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8... - Haber
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