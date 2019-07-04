Bakan Selçuk: "20 bin gencimizi Sosyal Çalışma Programı'na yerleştirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, Sosyal Çalışma Programlarına 200 bini aşkın gencin başvurduğunu, 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirildiğini bildirdi.

"GENÇLERİMİZE GÜNDE 67 LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ" Sosyal Çalışma Programlarını temmuz, ağustos ve eylül ayları ile sınırlı tuttuklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerini de biz yapacağız" şeklinde konuştu. Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edileceğine vurgu yapan Bakan Selçuk, "Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler" açıklamasında bulundu. İstihdamı arttırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerine değinen Bakan Selçuk, "Staj yapan, mesleki eğitim gören çırak ve öğrencilere ücret desteği sağlıyoruz. Fen ve mühendislik bilimlerinde eğitim alan son sınıf üniversite öğrencilerimize; Teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim alması durumunda ücret desteği veriyoruz" ifadesini kullandı.

"2019'UN İLK 5 AYINDA ÖZEL SEKTÖRDE 570 BİN KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİK" Bakan Selçuk, 2019 yılının ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirme sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 570 bine ulaştığını açıkladı.

"32 MİLYONDAN FAZLA İŞ GÜCÜMÜZ VAR" Gençleri çalışma hayatının geleceği olarak gördüklerini ifade eden Bakan Selçuk, "32 milyondan fazla bir iş gücümüz var; tek başına bu sayı dünyadaki 175 ülkenin nüfusundan daha fazla. 82 milyonun yüzde 40'ı 24 yaş altı gençlerimizden oluşmakta" diye konuştu. Gençlerin "İlave İstihdam Teşviki"nden yararlanma süresinin 18 aya çıkarıldığını anımsatan Bakan Selçuk, "Bunun yanı sıra 2020 yılı sonuna kadar gençlerin istihdam edilmesi durumunda sosyal güvenlik primi işveren payını 24 ile 54 ay arasında karşılamaktayız" değerlendirmesini yaptı. 2007-2018 yılları arasında 28 Avrupa Birliği ülkesinde genç istihdamın toplamda 3 milyon 600 bin azaldığına dikkat çeken Selçuk, "Aynı dönemde Türkiye'de 622 bin gencimizi istihdama kazandırdık. Böylece, gençlere istihdam oluşturma noktasında, hem OECD hem de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTE MEZUNU İSTİHDAMIMIZ 6 MİLYON 700 BİNE ÇIKTI" Türkiye'nin yükseköğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri olduğuna değinen Bakan Selçuk, "2007'de 3 milyon 100 bin olan üniversite mezunu iş gücümüz; 2018'de 7 milyon 600 bine; 2 milyon 900 bin olan üniversite mezunu istihdamımız 6 milyon 700 bine çıktı" dedi. 2002 yılında 24 bin kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini bildiren Bakan Selçuk, 2018 yılı itibariyle bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine yükseldiğini, özel sektörde işe yerleşen genç sayısının 105 katlık artışla 430 bin gence ulaştığını kaydetti. 2018 yılında aktif iş gücü programından yarım milyon kişinin yararlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu yılın başından itibaren 81 ildeki üniversitelerimizde 137 Kariyer Günü düzenledik ve 83 bini aşkın öğrencimize bu program hakkında bilgi verdik" açıklamasını yaptı. Amaçlarının daha fazla gencin 'Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanması olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bugün, aslında, hep birlikte gençlere bir çağrıda bulunuyoruz. Bu yaz işiniz iş diyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un da katıldığı program kura çekimiyle sonlandı. Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi. Programa başvuran üniversite öğrencileri kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler.

(İHA)

Kaynak: İHA