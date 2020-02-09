Bakan Selçuk: 2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi yapıldı

09.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:11

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2018 ve 2019 yıllarında 733 işletmede 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 20,6" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs 2019'da Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'nin güncellenerek yürürlüğe girdiğini anımsattı. Bakanlığın uzman ekipleri tarafından yapılan denetimlerde özellikle sanayinin yoğun olduğu, üretici ve ithalatçının bulunduğu bölgelere odaklanıldığını kaydeden Selçuk, "2018 ve 2019 yıllarında 733 işletmede 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda, ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 20,6. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulandı. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken toplatılmasına da karar verildi" dedi.

'ÜZERİNDE 'CE' İŞARETİ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ'Kişisel koruyucu donanımların önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, 'kişisel koruyucu donanım' deyince akla ilk olarak iş yerlerinde kullanılan baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni gibi ürünler geldiğini; ancak tüketicilerce de kullanılan özellikle güneş gözlüğü, can yeleği ve sporcu ekipmanı gibi ürünlerin de bakanlık tarafından denetlendiğini belirtti.Kişisel koruyucu donanımlarda ürün üzerinde 'CE' işaretinin ve ürünle birlikte Türkçe kullanım kılavuzunun bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, bunları taşımayan ürünlerin güvensizliğine ilişkin şüphe duyulması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız, ürünün güvenliği ile ilgili şüphelerinin olması durumunda, Bakanlık internet sayfasında bulunan şikayet ve ihbar bölümünün yanı sıra iletişim bilgileri bölümünde yer alan adres ve telefonlardan bizlere ulaşabilirler. İşverenlerimiz, işçilerimizin kullanacakları kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin yapılan işe ve standartlara uygun olmasına dikkat etmeli. İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşlerini dikkate almalı. Biz bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde de insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah işverenlerimiz ve işçilerimizle el ele daha sağlıklı, güvenli çalışma ortamı oluşturacağız" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca bu yıl da denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA