Bakan Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak"
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Bakan Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak"

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

20.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:30

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın soru sorması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız"

Selçuk: "Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak."

Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.

Bakan Selçuk: '(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak'

Kaynak: AA

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Bakan Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak"

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