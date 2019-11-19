Bakan Selçuk: "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve...
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Bakan Selçuk: "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve...

Bakan Selçuk: "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak.

19.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:32
Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak."

Kaynak: AA
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