Bakan Selçuk: 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz
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Bakan Selçuk: 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'çocuklar sıkıldı' diye uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulunarak, "Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk: 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz
28.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:13

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'çocuklar sıkıldı' diye uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulunarak, "Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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