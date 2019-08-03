Bakan Selçuk: "168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz"

Darülaceze içerisinde bulunan Darülirfan Toplantı Salonu yenilenmesinin ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz" diye konuştu.

Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı içerisinde yer alan Darülirfan Toplantı Salonu yenilenmesinin ardından hizmete açıldı. Açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Darülirfan Toplantı Salonu açılış konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk," Hükümetimizin yaşlılarımıza dair vizyonunu ortaya koymak amacıyla Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geçtiğimiz Şubat ayında 1'inci Yaşlılık Şurası'nı düzenledik. Türkiye'den ve Dünya'nın farklı ülkelerinden gelen 3 bin kişinin, bakanlar, bilim insanları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen Yaşlılık Şurası ülkemiz için bir ilkti. Tüm tarafların katkılarıyla 2019-2023 "Türkiye Yaşlı Vizyon Belgesi" hazırlık çalışmalarını da tamamladık" ifadelerini kullandı.

"168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz"

Yaşlı bakımına yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk," Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza Evde Bakım Desteği vermekteyiz. Bugün özel huzurevleriyle birlikte bakanlığımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı toplam 401 yatılı bakım kuruluşunda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken sosyal devlet anlayışımız gereği düşük ücret uyguluyor ya da koşullara göre büyüklerimizi ücretsiz misafir ediyoruz. 27 Gündüzlü Yaşam Merkezimiz ile de ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Yaşlılarımız için bu sayıyı yıl sonuna kadar inşallah 44'e çıkaracağız. Ayrıca ailelerimizin baktığı yaşlı büyükleri, yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 30 güne kadar misafir ediyorduk. Artık ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmaması için bu süreyi 45 güne çıkardık. Ayrıca gündüzlü bakım hizmetleri modelini de yaygınlaştırıyoruz. Yaşlı bakım hizmetleri veren kuruluşlarımızda da süratle ihtisaslaşmaya doğru gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Darülaceze'nin önemine vurgu yapan Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, "Gelecekte dünyada kendimize bir yer ararken, Türkiye olarak gelecek perspektifi yakalamaya çalışırken, geçmişimizden bağımsız olarak bunu yapmaya çalışırsak o gelecek bizim geleceğimiz olmaz. Avrupa'ya, Amerika'ya benzeriz. Belki teknolojik olarak yakalar geçeriz. Ancak biz halen o zaman biz olur muyuz? Bu soruyu sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. Avrupa'nın karanlık bir çağ geçirdiği dönemde biz aydın bir çağ yaşıyorduk. Bilim ve fende dünyanın en aydın insanları bizim İslam medeniyetimizin içinden çıkmış. Öyle zaman gelmişki zekat verilecek insan bulunamamış. Biz bunları yaşadıysak, yaşattıysak yeniden aynı ilhamla, kendi kimliğimizle, kendi inancımızdan aldığımız ilhamla gelecekte Türkiye'yi dünyanın en ileri noktasına taşıyabiliriz. Darülaceze ; Bana öyle geliyor ki, bütün bu felsefenin temsilidir aynı zamanda. Rengine, kimliğine, dinine bakılmaksızın insana insan olduğu için değer verilmesini yaşatmışız. İnsana verilen önem her şeyin ötesindedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmazsanız devletin yaşaması mümkün değildir. Bu sebeple Darülacezeye yaşatmamız lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA