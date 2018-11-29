Bakan Selçuk, 15 Temmuz Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'da 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, "15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz, unutturmayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye turizm merkezindeki bir otelde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek Şehit Aileleri Kampı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 2 buçuk sene geçtiğini ve acıların halen taze olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve ailelerine baş sağlığı diledi.

Milletin bekası için her türlü zorluğa katlanan şehit ailelerine minnet ve şükran borçlu olduklarının altını çizen Bakan Selçuk, "15 Temmuz'da bağımsızlığımıza, istikbalimize kasteden darbeci teröristlere karşı hep birlikte topyekün mücadele verdik. Kahramanlarımız şehit olurken biz de oradaydık. Bu menfur saldırının üzerinden yaklaşık 2 buçuk sene geçti ama acılarımız hale taze. Demokrasimiz için önemli bir kırılma noktası olan 15 Temmuz'da milletimizin ve ülkemizin beraberliği ile atlattık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz nice zorlukların üstesinden geldi" diye konuştu.

"Dünyaya demokrasi verdik"

Türk milletinin özgürlüğüne aşık olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Vatanının bir karış toprağını kimseye vermeyen bir millet. Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan milyonlar sokaklara dökülerek bu ihanet karşısında ortak bir duruş sergiledi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere o gece tüm ülke ayaktaydı. O gece şanlı bir tarih yazdık. İlk kez bir darbe girişimi milletimizin cesareti sayesinde başarısız oldu. Asker kılığına girmiş teröristlere verdiğimiz karşılık özgüvenimizi yeniden tazelememize vesile oldu. Dünyaya demokrasi dersi verdik. Bu güçlü imanın karşısında hiçbir güç duramadı" ifadelerine yer verdi.

"Kenetlendik"

Yükselen Türkiye'yi durdurmak için 17-25 Aralık'la başlayan antidemokratik müdahalelerin 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle yeni bir boyut kazandığını anımsatan Bakan Selçuk, "Teröristler bu halkın vergileriyle halkın üzerine ateş açtı. Gazi meclisimiz bu hain girişimi engelledi. O kanlı gece anneler tankların karşısına çıktı. Milletimizin tarihin bu en zorlu anında en uzun gecede tek yürek oldu. İstiklal ruhuyla Cumhurbaşkanımızın etrafında tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla kenetlendik. Bu fedakarlığı sadece kendimiz için değil çocuklarımızın geleceği için yaptık" diye konuştu.

"Beraberce savaşacağız"

"Bugün sahip olduğumuz huzur ve güveni şehit ve gazilere borçluyuz" diyen Bakan Selçuk, "15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz, unutturmayacağız. Millet olarak seferberlik ruhuyla çalışıp üretmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak milletimizin refah seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Sosyal ve yardımlaşma ağımızı genişleterek, kadın çocuk engelli şehit yakını ve gazilerimizin yanında oluyoruz. 2023 hedefine ulaşmaya devam ediyoruz. Biz yeter ki bir olalım, diri olalım, iri olalım ve hep birlikte Türkiye olalım diyoruz. Suni ekonomik saldırılara karşı, bizi yıkmak isteyenlere karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi yine beraberce savaşacağız. Kahraman evlatlarımızı unutmayacağız. Adalet ve merhametle dünyanın 34 ülkesinde şehitliği olan ülkesiyiz. Şehit ve gazilerin bir tek ailesi yok, bütün Türkiye şehit ve gazilerin birer ailesidir. Hükümet olarak şehit ve gazilerimizin aileleri için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Eğitimden istihdama kadar desteklerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Biz birbirimize emanetiz" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaşananların unutulmaması gerektiğini göstermek için bu tür programların önemli olduğunu bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şehit ailelerini Antalya'da ağırlamanın kentte yapılan hizmetler kadar önemli olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını kaydeden Türel, kampı geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. - ANTALYA