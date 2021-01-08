Bakan Selçuk: 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde yer aldığını belirtti. Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, Türkiye'de ruhsatlı 8 bin 545 ilacın bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını kaydetti. Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8'inin eşdeğerinin bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu" dedi.

'FETAL CERRAHİ İLE SPİNA BİFİDA ONARIMI GERİ ÖDEMEDE'Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında 'ayrık omurga' hastalığı olarak bilinen, 'spina bifida' tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacı ile 'Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı' işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını belirtti. Bakan Selçuk, "Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı işlemi ile, özürlü çocuk sayısı ve özürlülük derecesinin azalması, beyincik sarkması/beyincik fıtığı veya chiari malformasyonun gerilemesi ile ameliyat ihtiyacının ortadan kalkması, doğumdan sonra yapılacak omurgaya, iskelet sisteminde gelişen diğer sorunlara yönelik ortopedik ameliyatlar ile özellikle mesaneye yönelik ameliyatların azalması, tekrarlayan şant operasyonarı ile şant enfeksiyonlarının önlenmesi, doğumdan sonraki fizik tedaviye yönelik giderlerin azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadesini kullandı.

Öte yandan, geri ödeme listesine alınan 4 kanser ilacından 2'sinin yurt dışından tedarik edilen ürotelyal kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 2'sinin akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı