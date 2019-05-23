Bakan Selçuk, 12. Çalışma Meclisi katılımcılarıyla iftarda bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye idealini sosyal diyalogla buluşturarak, büyük bir özveriyle de çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Selçuk, ATO Congresium'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, işçi, memur ve işveren sendikalarının genel başkanları ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, 4 yıl aradan sonra Çalışma Meclisi toplantısının düzenlendiğini, çalışma hayatının paydaşlarıyla "Daha Parlak bir Gelecek için Çalışmak" konusunun ele alındığını belirtti.

Bu milletin emeğe ve alın terine saygı duyan bir millet olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepimizin içinde güçlü bir adalet duygusu var. Bu, toplumsal barışın temelini oluşturan bir duygu." diye konuştu.

İşçilerin işinin hakkını verdiği, iş verenlerin de işçilere bu hakkı teslim ettiği bir sistem kurmayı önemsediklerini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye idealini sosyal diyalogla buluşturarak, büyük bir özveriyle de çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız. İşçisiyle, işvereniyle, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'yi, çalışma hayatında bütün nitelikleriyle hedeflediğimiz noktaya ulaştıracağız."

Konuşmaların ardından Selçuk, ILO Genel Direktörü Ryder'a üzerinde dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi olan Fincancılar Sözleşmesinin yer aldığı porselen fincan takımı hediye etti.

Kaynak: AA