Bakan Selçuk: "12 Bin 675 Çocuğun Yararlanacağı Çodep Başlıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla yeni bir programa başlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlanacak yeni program hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, "Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızı hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlamayı ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı amaçladığımız bu program ile çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. Bu nedenle Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı hayata geçirdik. Bu program, devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren; yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Program, akademisyen ve uzmanlar tarafından hazırlandı"

Bakan Selçuk, her çocuk özeldir yaklaşımı ile çocukların gelişiminin birebir izleneceğini, değerlendirileceğini ve buna göre çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetleri sunacaklarını söyledi. Teknoloji ve özellikle internet kullanımının yaygınlaştığı günümüzde mahremiyet eğitiminin öneminin daha da artığını ifade eden Bakan Selçuk, "Programda çocuklarımıza mahremiyeti, merhameti, saygıyı, sevgiyi, yardımlaşma ve dayanışma gibi milli ve manevi değerleri daha etkin anlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Programın çocukların sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını kaydetti. Çocukların korunmasında, yetiştirilmesinde ve eğitiminde her daim özgün ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, programın akademisyenler ile bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan uzmanlar tarafından dinamik ve interaktif olarak hazırlandığını ve programın bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile çalışmaları şeklinde uygulanacağını vurguladı. Selçuk, çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan programda 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere tüm çocukluk dönemlerini içeren beş farklı yaş grubuna göre içerikler düzenlendiğini söyledi. Programın temizlik, beslenme, insan ilişkileri, değerlerimiz, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres ile baş edebilme, para yönetimi, öfke kontrolü, hayır diyebilme, meslek seçimi gibi konuları içereceğini aktaran Selçuk, geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak, bilim, teknoloji ve irfanla mücehhez bir şekilde üreten bir nesil yetiştirilmesini sağlamanın en önemli önceliklerinden olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların bu program ile daha güçlü bireyler olarak yetişeceklerinin altını çizdi.

"12 Bin 675 çocuğumuz yararlanacak"

Çocukları devletin emanetleri olarak görüp onlara hem anne hem baba olabilmeyi ve hayata hazırlamayı önemsediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "ÇODEP, bakanlığımıza bağlı bin 192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı kapsayacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 12 bin 675 çocuk programdan doğrudan yaralanacak. Bu program ile personelimizin çocuklarımıza yönelik yaklaşımlarında da bir birliktelik sağlamış olacağız" dedi.

Program pilot olarak 12 ilde uygulanacak. Programın yıl sonu itibariyle tüm kuruluşlarda uygulanması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA