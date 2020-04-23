Bakan Selçuk 100. yılda çocuklara Birinci Meclis'ten seslendi
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Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, 23 Nisan, Haber

Bakan Selçuk 100. yılda çocuklara Birinci Meclis'ten seslendi

Bakan Selçuk 100. yılda çocuklara Birinci Meclis'ten seslendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV aracılığıyla Birinci Meclis'ten ekranları başındaki çocuklara seslendi.

23.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:38
Bakan Selçuk 100. yılda çocuklara Birinci Meclis'ten seslendi

Bakan Selçuk 100. yılda çocuklara Birinci Meclis'ten seslendi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV aracılığıyla Birinci Meclis'ten ekranları başındaki çocuklara seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis'te çocuklara seslendi. İlk olarak sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyet, buradaki ziyaret sonrasında Birinci Meclis'e geçti. Bakan Selçuk, burada TRT EBA TV aracılığıyla televizyon karşısındaki çocuklara seslendi.

Her masal anlatışta ve her ninni söyleyişte kendisine sorular sorduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bir çocuğa masal anlatırken, bir bebeğe ninni söyleyen birini dinlerken hep şunu düşünürdüm. Acaba bu masalı ilk kim anlattı, bu ninniyi ilk kim dinledi? Öyle ya, biri çocuğuna bir masal anlatmıştı seneler, seneler önce... O masal dilden dile bugüne kadar geldi, bizim kulağımıza da değdi. Ama işte acaba o ilk dinleyen çocuk kimdi" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ı kutlarken "bayramı ilk kez kutlayan çocuklar kimdi ?" sorusunu sorduğunu ifade eden Bakan Selçuk, şunları aktardı:

"23 Nisan'da da aynı şeyi düşünüyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan aynı zamanda çocuk bayramı ilan edildikten sonra o günlerde yaşayan ve bayramı ilk kez kutlayan çocuklar kimdi? Savaştan çıkmışlardı. Açlıkla ve yoklukla dolu bir çocukluk içindeydiler. Pek çoğu babasını savaşta kaybetmiş, büyük bir yokluğun ve çaresizliğin içinde günlerini geçirmekteydiler. Ama aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalktığının, bağımsızlığın, egemenliğin canlı şahidiydiler. Bununla birlikte çocuktular. Yine gülüyorlardı, yine oynuyorlardı, hayal kuruyorlardı, her gün yeni bir şey öğrenmenin şaşkınlığını onlar da duyuyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk onlara dünyada eşi benzeri görülmemiş bir armağan hazırladı o yıl. Bir bayram! Bir çocuk bayramı!"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladıklarını ve korona virüs salgını dolayısıyla bu sene bayramın evlerden kutlanıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "23 Nisan 1920'den itibaren tam yüz yıl geçti. Siz bugün o sevinci, o gururu, o coşkuyu 100. kez yaşayan çocuklarsınız. Çok özel bir günü yaşıyorsunuz bugün, elbette hep birlikte okullarınızda, sınıflarınızda, arkadaşlarınızla ellerinizle bayraklarımızla birlikte kutlamanızı isterdik. Ama bugün dünya genelinde yaşanan bir salgın hastalık nedeniyle, sağlığımız için, geleceğimiz için evlerimizdeyiz" diye konuştu.

Kendisinin de geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı 23 Nisan kutlamalarına bir kez katılamadığını kaydeden Bakan Selçuk, "Ben de çocukluğumda bir sene hastalanmış ve gitmeyi çok istediğim 23 Nisan kutlamalarına katılamamıştım. Hasta yatağımda yatarken defalarca kez hayal ettim kutlamaları. Şiir ezberlediğimi, şiir okuduğumu hayal ettim. Oysa şiir okuma görevim yoktu o bayram. Bayraklar salladığımızı hayal ettim. İstiklal Marşı'nı kim bilir kaç kez okudum hayalimde. Şimdi tam da böyle bir bayram geçiriyoruz hepimiz. Hiçbirimiz gidemiyoruz. Ama ben çok istenen şeyleri hayal etmenin, o hayalin gerçeği kadar güzel olduğunu biliyorum, buna eminim" şeklinde konuştu.

23 Nisan coşkusunun duyulması için dışarıda olmaya ihtiyaç duyulmadığını, kalp, niyet ve uçsuz bucaksız hayal dünyasının bunun için yeterli olduğunu bildiren Bakan Selçuk, "Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli. Bugün siz, 100 yıl önce bayramı ilk kutlayan çocuklarımızın temsilcisisiniz. Gazi Meclisiminizin açılışını ilk kez gören çocukların, bayramımızı Atatürk'ten size verilmek üzere emanet alan çocukların temsilcisisiniz. Aldığınız bu emaneti 100 yıl sonra 23 Nisan'ı kutlayacak çocuklara siz teslim edeceksiniz. Çok bayramlar görün, çok gülün çocuklar... Bayramınızı yürekten kutlar, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım" ifadelerini aktardı.

Kaynak: İHA

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