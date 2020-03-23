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Bakan Selçuk 10 soruda merak edilenleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan uzaktan eğitimle ilgili 10 soruda merak edilenleri cevapladı.

23.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:14
Bakan Selçuk 10 soruda merak edilenleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan uzaktan eğitimle ilgili 10 soruda merak edilenleri cevapladı. Selçuk, "Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak" dedi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından bugün uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV üzerinden ilk derste velilere ve öğrencilere hitap etti. Bakan Selçuk, uzaktan eğitime dair merak edilenleri de 10 soruda açıkladı. Selçuk, okulların ne zaman açılacağına dair, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız" dedi.

"TRT EBA TV İSE VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISIYLA UZAKTAN EĞİTİM AMACIYLA AÇILDI"

EBA ve TRT EBA TV hakkında da bilgi veren Selçuk, "EBA yani eğitim bilişim ağı, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA'yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ DERSLERİNİ TRT EBA TV ÜZERİNDEN TAKİP ETSİNLER"

EBA'yı ne zaman, TRT EBA TV'yi ne zaman kullanılacağına dair ise Selçuk, "Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV'de olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Uzaktan eğitimin okuldaki eğitimden farklarını aktaran Selçuk, "Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitimle çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbette ki imkanı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar" ifadelerini kullandı.

"DERS VİDEOLARININ YAYIN PROGRAMINI MEB.GOV.TR ÜZERİNDE PAYLAŞTIK"

Uzaktan eğitim videolarının tekrarının olacağını da söyleyen Selçuk, "Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını meb.gov.tr üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağınız mevcut" dedi.

"GEREKİRSE HAFTA SONU VE YAZ PAKETİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ TELAFİ YAPILACAK"

Zorunlu tatil bittiğinde okullarda telafi eğitimlerinin olacağına değinen Selçuk, "Zorunlu tatil bittiğinde okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Bu konuda destekleme ve yetiştirme kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak" dedi.

"ÖĞRENCİLERE TÜM GSM OPERATÖRLERİNDEN 8 GB ÜCRETSİZ İNTERNET İMKANI SAĞLADIK"

İnternete ulaşımı olmayanlar için de açıklamalarda bulunan Selçuk, her öğrenciye 8 GB ücretsiz internet imkanı sunduklarını hatırlattı. Selçuk, "Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV'nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA'yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler" diye konuştu.

"SINAV VE NOTLAMA OLMAYACAK"

Uzaktan eğitimde sınav ve notlama sistemine dair Selçuk, "Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler" dedi.

"ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMLE KAT ETTİKLERİ MESAFEYİ KAYBETMEMELERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Özel gereksinimli öğrenciler için ayrı bir parantez açan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ DERSLERİ BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA KAHVALTILARINI YAPMIŞ OLSUN"

Her fırsatta velilere seslenen Selçuk, bu dönemin birlikte dayanışmayla atlatılabileceğini belirterek, "Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler. Diğer zamanlarda ise birlikte bolca kitap okumaları bizim için çok değerli" dedi.

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Selçuk 10 soruda merak edilenleri açıkladı

Kaynak: İHA

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Bakan Selçuk 10 soruda merak edilenleri açıkladı

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