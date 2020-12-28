- Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir."

- Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir.