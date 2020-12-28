Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir."
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Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir."

28.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:40
Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir.

Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 TL olarak belirlenmiştir." | Haberler.com Ekonomi
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