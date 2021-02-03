Bakan Selçuk: 1 milyon 770 bin kişi borç yapılandırması için başvurdu
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Bakan Selçuk: 1 milyon 770 bin kişi borç yapılandırması için başvurdu

03.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:18
Bakan Selçuk: 1 milyon 770 bin kişi borç yapılandırması için başvurdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borç yapılandırması için 1 milyon 770 bin kişinin başvurduğunu duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borç yapılandırması için 1 milyon 770 bin kişinin başvurduğunu duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SGK alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM'lerimize 1 milyon 770 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL'yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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