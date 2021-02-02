Bakan Selçuk: "1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak."
02.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:20
Bakan Selçuk: "1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.
Bakan Selçuk: "1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap