Bakan Selçuk: 1 günlük erteleme için özür dilerim
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Bakan Selçuk: 1 günlük erteleme için özür dilerim

28.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:06
Bakan Selçuk: 1 günlük erteleme için özür dilerim

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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