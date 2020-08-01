Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdık AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası ile hanelere destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar TL'ye yaklaştık" dedi.

Kaynak: DHA