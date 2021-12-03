Bakan Sayın Karaismailoğlu, İlimizde Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu - Haberler
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Bakan Sayın Karaismailoğlu, İlimizde Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

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Bakan Sayın Karaismailoğlu, İlimizde Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Sayın Karaismailoğlu, İlimizde Bir Dizi Ziyaretlerde BulunduBakan Sayın Adil Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Valiliğimizi ziyaret etti.

KUMLUCA, ANTALYA (Habermetre) - Bakan Sayın Karaismailoğlu, İlimizde Bir Dizi Ziyaretlerde BulunduBakan Sayın Adil Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Valiliğimizi ziyaret etti. Valilik önünde yapılan karşılamanın ardından Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Sayın Karaismailoğlu, Vali Sinan Güner ve protokol üyeleri ile bir araya geldi. Vali Güner tarafından yapılan brifing sunumu sonrasında İlimizde tamamlanan ve yapılması planlanan yol yapım çalışmaları ile altyapı hizmetleri konularında değerlendirmeler yapıldı. Ardından Bakan Sayın Karaismailoğlu ve beraberindekiler Bartın Belediye Başkanlığı ile Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Hükümet Caddesinde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Sayın Karaismailoğlu İlimizden ayrıldı.

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