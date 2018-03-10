Bakan Sarıeroğlu ve Tüfenkci AK Parti Malatya Kadın Kolları Kongresine Katıldı

AK Parti Malatya Kadın Kolları 5. Kongresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya Kadın Kolları 5. Kongresi'nde konuşan Bakan Julide Sarıeroğlu, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ifade ederek, Afrin'de teröristlerin yaptığı sığınak ve tünellere değindi. Açılan tünelleri, toplanan silahları ve para desteklerini gördüklerini belirten Sarıeroğlu, "Bunların hepsini topladığımız zaman bunun ne anlama geldiğini biz Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Ülkemize karşı hiçbir tehdidin karşısında boyun eğmeyeceğiz. Başkomutanımız, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte dimdik güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sınır ötesinde yapılan operasyonun tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini dile getiren Sarıeroğlu, "Ne derlerse desinler, nasıl algılar yapmaya çalışsınlar başaramayacaklar. Biz hem sınırımızda güvenlik koridoru oluşturmak zorundayız hem yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri sağlamakla hükümlüyüz. İnşallah bu hedefe ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti teşkilatlarına böylesine önemli bir süreçte çok önemli görevler düştüğünü kaydeden Sarıeroğlu, "AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızın üzerindeki yükü hafifletmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurgulayarak, "AK Parti esasında bir erdemliler harekatı olarak çıkmış, zalime karşı çıkmış mazlumdan yana yer almıştır" diye konuştu.

Yeni bir tarih yazıldığını dile getiren Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tarihi de AK kadrolu gençlerimiz, bacılarımız yazıyor. Biz 2019'da inşallah o miladı birlikte geçeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağız inşallah. Kimler için taşıyacağız? İşsizlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ve bu millet için taşıyacağız. Bu milletin vebali omuzlarımızda, bu milletin emaneti bu kadroların üzerinde."

Tüfenkci, ayrıca son zamanlarda sıkça gündeme gelen kadına şiddet ve çocuk istismarları ile ilgili de çalışmanın yapıldığını belirterek, "Çocuğa istismara, kadına istismara, şiddette karşı inşallah yakında Bakanlar Kurulu kararı ile de en ağır cezaları vereceğiz" diye konuştu.

Aynur Oğuzhan'ın yeniden Kadın Kolları başkanlığına seçildiği kongreye Bakanlar Tüfenkci ve Sarıeroğlu'nun yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. - MALATYA