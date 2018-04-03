Bakan Sarıeroğlu: "Türkiye'de 15 Bin 352 İş Yerinde 900 Bin Kişilik Bir Çalışma Gerçekleştirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'de 15 bin 352 iş yerinde 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, "Çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemesini hayata geçirdik. Kapsamı itibariyle de dünya uygulamalarının arasında böylesine geniş kapsamlı herhangi bir uygulama söz konusu değil" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Sarıeroğlu, geçmişten bu yana çalışanların gündeminde olan taşeron konusunu çözmenin AK Parti iktidarına nasip olduğunu ifade ederek, dünden beri çalışanların yaşadığı sevinçten ve haklı gururdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

En son yapılan düzenleme kapsamında KHK ile hayata geçirilen düzenlemede taşeronla ilgili aynı tanımın kullanıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı tanımı hem mevzuatımıza giren bir tanım hem de Kamu İhale Kurumunun ilgili yönetmeliğinde yer alan bir tanımdı. Tüm çalışmamızı bu tanım çerçevesinde gerçekleştirdiğimizi, 900 bin emekçi kardeşimizi ilgilendiren, merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlardaki kardeşlerimizin 4B kadrosuna geçişi, belediye ve il özel idarelerimizde çalışan taşeron emekçisi kardeşlerimizin belediyeye iştiraklerindeki istihdamını, 4C'deki statüsündeki kardeşlerimizin 4B kadrosuna geçişi ve yine mevsimlik geçici işçilerimizin çalışma sürelerini 4 ay daha uzatma imkanı getiren kapsamlı bir düzenleme yaptık. 900 bin kardeşimizin hayatına, hanelerine, ailelerine etki eden bir çalışma oldu, öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"312 saat çalışılan 69 toplantı gerçekleştirdik"

Düzenlemenin hayata geçirilmesine ilişkin süreç hakkında detayları paylaşan Sarıeroğlu, çalışmaların Ağustos ayında başlatıldığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım'ın ve Bakanların katılımıyla hazırlık aşamasında 15 toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Sarıeroğlu, "Yine hazırlık aşamasında KHK çıkmadan önce tüm alt işveren işçisi çalıştıran tüm bakanlıklarımızın görüş ve önerilerinin alındığı toplamda 312 saat çalışılan 69 toplantı gerçekleştirdik. Tüm bu çalışma maratonunun sonunda tüm beklentilerin önüne geçen, çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemesini hayata geçirdik. Kapsamı itibariyle de dünya uygulamalarını arasında böylesine geniş kapsamlı herhangi bir uygulama söz konusu değil" diye konuştu.

Planlı ve programlı şekilde çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Sarıeroğlu, "90 gün içinde tüm sürecin tamamlanacağını ilan ettik. Geçtiğimiz hafta uzayacağı yönünde bazı spekülasyonlar yapıldı, başından itibaren de böylesi spekülasyonlarla, bilgi kirlilikleri ve algı operasyonlarıyla da mücadelemizi sürdürdük" dedi.

"Onlar konuşur, biz yaparız"

Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) adıyla hazırlanan yeni yazılım üzerinden bütün sürecin takibini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "İşçilerimiz 2-11 Ocak tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdiler. Tespit komisyonları bu başvuruları inceleyerek hak sahibi olanları ilan ettiler. Bunun üzerine bir itiraz süreci de hayata geçirdik. Bu süreç zarfında güvenlik soruşturmaları da sürdürdük, İçişleri Bakanlığımız soruşturmaların ilgili idarelere gitmesini sağladı. 2 Nisan itibariyle de taşeron işçisi kardeşlerimizin kamuya geçişlerini tamamlamış durumdayız. Hala sistemimize girişler devam ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sürecin tek mimarı olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Çok yoğun bir çaba sarf ettik, şimdiye kadar çok şey söylenildi, biliyoruz ki yine bir sürü şey siyaseten söylenilmeye devam edecek. Onlar konuşur, biz yaparız. Siyaseten varsın konuşmalarını yapsınlar, bunun takdirini çalışanlarımız, milletimiz gösterecektir" şeklinde konuştu.

"Güvenlik soruşturmasına takılanların terör örgütü bağlantısı olduğu tespit edildi"

Sarıeroğlu 15 bin 352 iş yerinde 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu kapsamda taşerondan kadroya; Cumhurbaşkanlığında 819, Başbakanlık bin 221, TBMM bin 157, Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin 697 olmak üzere taşeron çalışanlar istihdam edildi.

Sarıeroğlu, "En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı" dedi.

Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5'i TBMM, 572'si Sağlık Bakanlığı, 6'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27'sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı. - ANKARA