Bakan Sarıeroğlu, "Tunceli'ye bu sene 2 milyarın üzerinden yatırım planlaması söz konusu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu;

-"Türkiye'ye örnek olacak 2 tane atölyemiz oluşturulmuş durumdadır"

-"Tunceli'de yaz sonuna kadar 2 bin 500 kişiye ulaşacak bir istihdam hedefindeyiz"

TUNCELİ - Tunceli'ye 15 yılda 5.3 milyarlık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında 2 milyarın üzerinde yatırım planlaması söz konusu olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, programları dahilinde Tunceli'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu,Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den kent ile ilgili bilgi aldı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Tunceli'nin daha faza gelişmesi, kalkınması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam alanlarının açılmasıyla ilgili ellerinden gelen çabayı ve desteği tüm Tunceli halkına vereceklerini dile getirdi.

Tunceli'ye 15 yılda 5.3 milyarlık yatırım gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Sarıeroğlu, "Sadece bu seneyle ilgili 2 milyarın üzerinde yatırım planlaması söz konusu. İnşallah yollarımızın yapılması ve bu yatırımların devreye girmesiyle birlikte yeni bir süreç Tunceli için başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak öncelikli gündem maddemiz işsizlikle mücadele ve istihdamın artışıdır. Bu bağlamda Türkiye'ye örnek olacak 2 tane atölyemiz oluşturulmuş durumdadır. Bunların yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesiyle yaz sonuna kadar 2 bin 500 kişiye ulaşacak bir istihdam hedefindeyiz. Bu konuyla ilgili desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edecek" dedi.