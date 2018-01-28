Bakan Sarıeroğlu: "Tunceli'ye Bu Sene 2 Milyarın Üzerinden Yatırım Planlaması Söz Konusu"

Tunceli'ye 15 yılda 5.3 milyarlık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında 2 milyarın üzerinde yatırım planlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, programları dahilinde Tunceli'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den kent ile ilgili bilgi aldı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Tunceli'nin daha faza gelişmesi, kalkınması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, yeni istihdam alanlarının açılması için ellerinden gelen çabayı ve desteği Tunceli halkına vereceklerini dile getirdi. Tunceli'ye 15 yılda 5.3 milyarlık yatırım gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Sarıeroğlu, "Sadece bu seneyle ilgili 2 milyarın üzerinde yatırım planlaması söz konusu. İnşallah yollarımızın yapılması ve bu yatırımların devreye girmesiyle birlikte yeni bir süreç Tunceli için başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak öncelikli gündem maddemiz işsizlikle mücadele ve istihdamın artışıdır. Bu bağlamda Türkiye'ye örnek olacak iki tane atölyemiz oluşturulmuş durumdadır. Bunların yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesiyle yaz sonuna kadar 2 bin 500 kişiye ulaşacak bir istihdam hedefindeyiz. Bu konuyla ilgili desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" dedi. - TUNCELİ