Bakan Sarıeroğlu: (Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması) "Maliye Bakanlığımız ile Birlikte Bu Konu...

Bakan Sarıeroğlu: (Taşeron işçilerin kadroya alınması) "Maliye bakanlığımız ile birlikte bu konu üzerinde çalışıyoruz"

" Biz AK Parti olarak ne dediysek arkasında durmuş bir iktidarız"

"Yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü önemli adımlar atılacak"

"Yaşanan tüm süreçlere rağmen üçüncü çeyrekte 5.1 büyüme ile karşı karşıyayız"

"Büyüme oranımız gösteriyor ki Türkiye'de istikrar devam ediyor"



ELAZIĞ - Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu; "Bizimde geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda bir istihdam imkanı ile ilgili bir beyanımız oldu. Biz AK Parti olarak ne dediysek arkasında durmuş bir iktidarız. Maliye bakanlığımız ile birlikte bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü önemli adımlar atılacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ Belediyesi'ni ziyareti sırasında gündem ve taşeron işçilerin kadro beklentileri ile ilgili açıklama yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ halkının da emrinde olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İşçi, emekli, çiftçi, esnaf, kadın, erkek, genç, yaşlı daha doğmamış çocuk bile çalışma kapsamımız içinde. Güzel bir çalışma dönemi gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar AK Parti olarak milletin hizmetkarı olarak yolumuza devam ettik. Bu yeni dönemde de millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Yaşanan tüm süreçlere rağmen bugün üçüncü çeyrekte 5.1 bir büyüme ile karşı karşıyayız. Bu büyüme oranımız gösteriyor ki Türkiye'de istikrar devam ediyor. Güçlü, büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleniyor. Bu süreci sağlam, kararlı politikalarımızla sürdüreceğiz. 80 milyon vatandaşımızın huzur, güven ortamında birlik beraberlik içinde ve en önemlisi refah içinde yaşaması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Taşeron meselesinin uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olduğunu aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Taşeron konusu AK Parti dönemlerinde ortaya çıkmış bir konu değildir. Taşeron konusu geçmişten beri Türkiye'de uygulanan bir çalışma şeklidir. Bu çalışma şekli zaman içerisinde bizim düzenli dediğimiz insan onuruna yaraşır bir çalışma şekli olmaktan birazcık farklı yerlere doğru kayış eğilimi içerisinde girmiştir. Bu eğilimi düzeltmek içinde AK Parti iktidarımız döneminde çok güçlü bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Taşeron işçiler eskiden ücretlerini alamayan, çalıştıkları iş yerinde yanlarında aynı işi yaptıkları arkadaşlarından çok daha farklı imkanlarla daha zor şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlardı. Kıdem tazminatı, izin ücreti gibi imkanlardan maalesef yoksunlardı. Bizim dönemimizde gerçekleşen kanunla taşeronda çalışan kardeşlerimiz şuanda en önemlisi sendikal örgütlenme hakkına sahipler, kıdem tazminatları, ücretleri, yıllık izinleri artık güvence altında. Bu şartlarla alakalı hem askeri ücretimizi çok ciddi düzeltmiş olmamızdan hem de ihalelerin 3 yıllık yapılıyor olması ile ücretlerde de kısmi oranlarda düzenlemeler gerçekleştirilmişti" ifadelerini kullandı.

"AK Parti olarak ne dediysek arkasında durmuş bir iktidarız"

Her ne kadar düzenlemeler olsa da beklentilerin ve taleplerin olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Bizimde geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda bir istihdam imkanı ile ilgili bir beyanımız oldu. Biz AK Parti olarak ne dediysek arkasında durmuş bir iktidarız. Bu anlamda geçmiş dönemde bazı çalışmalar hayata geçirilmek istendi. Ama şartlar maalesef uygun olmadı. Bu dönemde bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun taşerondaki kardeşlerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sorumlulukla şuanda çok titiz bir çalışma içindeyiz. Tabi ki talepleri, beklentileri karşılamak önceliğimiz olacak. Kamuda istihdam imkanlarının geliştirilmesi bağlamında ve diğer dikkat edeceğimiz hususlarda tabi ki ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, 80 milyon vatandaşımızın durumunu göz önüne alarak çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Maliye bakanlığımız ile birlikte bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü önemli adımlar atılacak" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bakanı Sarıeroğlu'na Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Bakan Sarıeroğlu'na çalışmalar hakkında da detaylı bilgi verdi.