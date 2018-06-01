Bakan Sarıeroğlu'ndan Emekli İkramiyesi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sarıeroğlu, emeklilere yönelik biner liralık ikramiyeye ilişkin, "Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın.

Bakan Sarıeroğlu'ndan Emekli İkramiyesi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Sarıeroğlu, emeklilere yönelik biner liralık ikramiyeye ilişkin, "Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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