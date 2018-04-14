Bakan Sarıeroğlu'ndan Çocuklu Kadın Memurların Yarı Zamanlı Çalışması ile İlgili Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ' Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması) programında yaptığı konuşmada, kamu çalışanı kadınların çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını belirterek, "İnşallah çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "'emur- Sen İstanbul Kadın Buluşması' programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Programa Bakan Sarıeroğlu'nun yanısıra, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal ile çok sayıda Memur-Sen üyesi ve vatandaş katıldı.

"Kadınların sendika üyeliği arttı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konuşmasına, "Bu gecikmiş bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması. Çalışan kadınlar, ülkemizin kalkınmasının, gelişmesinin bel kemiği konumunda. Bu anlamda kadınların sendikalara üye oranlara gitgide artar bir seviyede. Sendikaların geleceği de kadınlara bağlı" diyerek başladı.

"Yönetim kademesinde kadınların sayısını arttıracağız"

Özellikle AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlileriyle ve sendikal hayatla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında yüzde 70'ler seviyesine gelen bir örgütlenme grubu olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "666 bin kadın kamu görevlisi şu anda sendikalı. Bu rakamlarla yönetim kademesindeki rakamların örtüşmediğini görüyoruz. Sendikaların, meslek örgütlerinin yönetim kademesinde kadınların daha fazla yer almasının alternatifi de olmadığına inanıyorum. İnşallah hep birlikte kadın yönetici sayılarımızı da kamu kurum ve kuruluşlarında arttırmak için çalışma içerisindeyiz" dedi.

"Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 40 seviyesinde"

Bakan Sarıeroğlu, kamuda çalışan kadın oranının 2002 yılları başında yüzde 12 seviyesindeyken şu anda yüzde 40 seviyesine geldiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz zamandan itibaren kamu personel danışma kurulumuzu 2 defa topladık. Kamu görevlilerimizle ilgili olarak sürekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu bağlamda inşallah yakın zamanda 4/B statüsünde çalışan kardeşlerimizin izin konusundaki taleplerini yerine getireceğiz. Ben şimdiden bunun hayırlı, uğurlu olmasını temin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Memurlara da yarı zamanlı çalışma imkanı getireceğiz"

"AK Parti iktidarı döneminde iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması adına hem özel sektörde çalışan kadınlarımız hem de kamuda çalışan kadınlarımız adına çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik" diyen Bakan Sarıeroğlu, "İzin sürelerini arttırdık, süt izni sürelerini arttırdık. Bunun yanında da 2016 yılında çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkanıyla ilgili bir düzenleme gerçekleştirmiştik. Ama kamu çalışanlarıyla ilgili yönetmelik uygulamaya girmemişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında ben tekrardan bir sunum gerçekleştirdim. İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz ve bu yönetmeliği de çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Kadın konusunun AK Parti iktidarının temel politika konularından biri olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "Devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur dedik. Her türlü önümüze engel çıkardılar. Bir yandan Afrin'de operasyon yaptık ki çok yakın bir geçmişte 15 Temmuz gibi çok ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. O gün milletimizin yazdığı kahramanlık destanı sayesinde bugün sizlerle bu çatı altındayız" dedi.

"Bu kararla, hiç kimse darbe girişime kalkışamayacak"

Bakan Sarıeroğlu, 28 Şubat davasında çıkan karara değinerek, "Dün 28 Şubat ile alakalı olarak 5 yıldır devam eden yargı sürecinde karar verildi. 21 kişi müebbet hapse çarptırıldı. Bu karar şunu gösteriyor. Bir daha hiç kimse darbe girişimine kalkışamayacak bundan sonra" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na Memur-Sen tarafından tablo hediye edildi. Sarıeroğlu, Memur-Sen üyeleri ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL