Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin Gazisine Ziyaret (3)

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN SINAV KOMİSYONLARINA UYARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fidan Yazıcoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadınlar Buluşuyor' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili emekçilerin hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söyledi. Kadroya geçişle ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta çıkartıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Çok titiz çok samimi bir çalışma gerçekleştirdik. Kapsam ile ilgili ifade ettiğimiz şey daha önce 6552 diye 2014 yılında bir yasal düzenleme yapılmıştı. Yeni bir kapsam düzenlemesi biz yapmadık. Genel bütçeyle düzenlenen personel çalıştırma ihalesi daha önce taşeron ile ilgili sendika hakkı, toplu sözleşme hakkını 3 seneye çıkarma hakkında kullanılan kriterler neyse aynı kriterleri koyduk. Kamu ihale kanunlarında karayolları işçilerinin kadroya geçişlerinde kullanılan kriterlerle aynı kriterler bu anlamda yaşanan tartışmalar teknik bir konu olduğu için bilgi eksikliğinden olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KADRO DIŞI HİÇ KİMSE YOK'

Kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarda taşeron çalışmanın tanımına uyan hiç kimsesinin kadro dışı kalmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Şu anda kadroya geçişte işçiler sürecin içerisindeler. 2 Ocak'tan itibaren başlayan aşamalardan geçmekte. 2 Ocak'ta biz bir genelge yayımladık. Çalışma usul ve esaslarımızı yayımladık. Süreci tavsiye niteliğinde oluşturduk. Çok şükür başvurularımızı aldık. Bir sistem kurduk. Bu süreç çok büyük bir süreç 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili 81 ilde çalışma il müdürlerim, İş-Kur il müdürlerim, SGK müdürlerim ve tüm müdürlüklerimizdeki personellerimiz sürecin başlatığı andan itibaren teyakkuz halinde her şeyi çok yakından takip ediyoruz. Bir sistem kurduk. Tespit komisyonlarındaki arkadaşlarımız çalışıyorlar, ama biz de bu sistem üzerinden sürecin sağlıklı gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Başvuru yapan herkes bütün bilgileriyle, dilekçeleriyle, vermiş oldukları belgelerle birlikte şu anda sistemimize girilmiş durumda. Biz süreci takip ediyoruz. Tabi bu KHK'yı açıp başından sonuna kadar tam olarak okumayanlar algılarla, iş yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar, verilen emeğe de haksızlık ediyorlar. Sadece üst düzeyde değil, yerelde de arkadaşlarımız, komisyonlarda çalışanlar gece gündüz binlerce belgenin girişlerini yaptılar. Herkesin adli şekilde, içine sinecek şekilde faydalanması için sağlıklı bir sürecin yürütülmesine katkı sağladılar."

'SINAVLARDA TİTİZLİK GÖSTERMEYENLERE GEREĞİNİ YAPACAĞIM'

Kadroya geçişle alakalı sınavlar yapıldığını, şu ana kadar sınavlarla alakalı olarak olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirten Sarıeroğlu şöyle devam etti:

"Bizim çok ciddi olarak bununla ilgili mekanizmalarımız devrede. Bu konuyla alakalı dün duyurumuzu yaptık. Bazı kesimler bu konunun büyüklüğünü kabul etmekte zorlananlar, bu işin yapılmış olmasını hazmetmekte zorlananlar ve verilen emeği bilmeyenler diyeceğim çünkü bu iş kolay değil 1 milyon kişinin işini tek bir merkezden yapmıyoruz. Bakanlıklardan, il müdürlüklerine, hastanelere, hizmet merkezlerine kadar her yerde şuan bir hareket var. Biz oraların hepsini kontrol altında tutuyoruz. Bir yerden bir sorun geldiği zaman ben bizzat arayıp soruyorum. Dün bir iddia ortaya atılmış. Araştırdık. Kesinlikle sınavlarımızda şu ana kadar gelen bilgilere göre kendi alanlarıyla ilgili soru sorma konusunda komisyonlarımız bir titizlik içerisindeler. Ama bu titizliği göstermeyenler varsa tekrardan söylüyorum, yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz."

Bakan Sarıeroğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi Programı'na katıldıktan sonra karayolu ile Ankara'ya hareket etti.