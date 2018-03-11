Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin Gazisine Ziyaret

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Sarıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i de ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde karayoluyla Sivas'a geldi. Bakan Sarıeroğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan evli ve 1 çocuk babası Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i Örtülüpınar Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Afrin gazisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Sarıeroğlu, gazinin 1,5 yaşındaki kızı Berranur Aytekin ile yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Bakan Sarıeroğlu, gazi ziyaretinin ardından İnönü Bulvarı üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Bakan Sarıeroğlu, ziyaretleri sırasında karşılaştığı Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören Afgan kadın polis adaylarıyla da bir süre sohbet etti. - Sivas