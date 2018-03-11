Bakan Sarıeroğlu'ndan Afrin Gazisine Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Suriye'nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i ziyaret etti.

Bakan Sarıeroğlu, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde karayoluyla Sivas'a geldi. Bakan Sarıeroğlu, 3 Şubat'ta Suriye'de 5 askerin şehit düştüğü tank saldırısında yaralanan evli ve 1 çocuk babası Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i Örtülüpınar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Afrin gazisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Sarıeroğlu, gazinin 1,5 yaşındaki kızı Berranur Aytekin ile yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Bakan Sarıeroğlu, gaziye ziyaretinin ardından İnönü Bulvarı üzerindeki esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Bakan Sarıeroğlu, ziyaretleri sırasında karşılaştığı Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören Afgan kadın polis adaylarıyla da bir süre sohbet etti.

Bakan Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve diğer il protokolü üyeleri de eşlik etti. - SİVAS