Bakan Sarıeroğlu: "Kıdem Tazminatı Dünya Açısından Gündemin İlk Sırasındaki Konudur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kıdem tazminatı konusu gündemin ilk sıralarında iş dünyamız açısından olan bir konu" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri' isimli programa katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu toplantıda yaptı açıklamada, "Ben artık sanayimizin önde gelen şehirlerimizden birisi olan, özellikle teknolojik yatırımlar açısından gerçekten yer alan Sakarya'mıza bu vizyonu ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Gelecek açısından planlamalarımızı işçi-işveren hep birlikte yapmamız gereken bir alan. Kıdem tazminatı konusu gündemin ilk sıralarında iş dünyamız açısından olan bir konu. Tabi ama onun süreçleri geçmişten bu yana işleyen süreçler var. Şuanda Endüstri 4.0 ile birlikte biz yeni sürece güçlü bir şekilde hazırlanmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye 16 yılda özellikle çalışma anlamında attığı adımlarla hem nicel hem de nitel olarak işgücü piyasamıza çok önemli gelişmelere ulaştı" dedi.

"1,5 milyon ek istihdam Türkiye sağladı"

Bakan Sarıeroğlu konuşmasının devamında, "2017 yılı içerisinde 1,5 milyon ek istihdam Türkiye sağladı. Son 10 seneye baktığınızda 8 milyon istihdam oranıyla bir Avrupa Birliğinin nüfusuna eşdeğer bir istihdamla da OECD ülkeleri içerisinde en fazla istihdam sağlayan ülkelerden biri konumundayız. Ülkemizle alakalı güçlü hedefler, büyük hayallerimiz var. 16 yıldır her köşeyi hizmetlerle, güçlü yatırımlarla her alanda yaptığımız atılımlarla donatmak için büyük gayret içerisindeyiz. Ortaya koyduğumuz bu son paketlerle de inşallah ülkemizi çok daha iyi ve ileri seviyelere hep birlikte getireceğiz. Çünkü ülkemizin çok güçlü olması lazım Hala bölgemizde oynanan oyunlar devam ediyor, hala ülkemizle alakalı derdi olanlar var. İnşallah 24 Haziran'da hep birlikte en büyük cevabı da vereceğiz buna yürekten inanıyorum. Türkiye olarak'ta 24 Haziran'dan sonra yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz. 24 Haziran işte bir daha ülkemizle alakalı plan, girişim yapamayacaklarının tam olarak anlaşılacağı inşallah böyle bir mührün vurulacağı tarih olacak" diye konuştu.

"Merkezimiz çok iyi işler çıkaracak"

Bakan Sarıeroğlu daha sonra SESOB tarafından açılan Mesleki Sınav Merkezi binasının açılışına katıldı. Bakan Sarıeroğlu burada yaptığı açıklamada, "Gerçekten bizim esnaflarımız önemli, geleceğe dair esnaflarımızın daha güçlenmesi ve onları ekonomimizin can damarları olarak görüyoruz. Onların her alanda iyi hissetmeleri, geliştirmeleri, dönüştürmeleri bizim için önemli. Bu bağlamda odalarımızın, birliklerimizin inisiyatif alması bizim işlerimizi, çalışmalarımızı kolaylaştırıcı bir nitelikte. Bu anlamda yapılan işin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin geleceği, ahilik kültürü ve esnaflarımız açısından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu güzel 4 bin 500 metrekare alan herhalde buda Türkiye'de ilk. Bu kadar büyük bir alana sahip Sınav Belgelendirme Merkezimiz yok diye biliyorum. Bu anlamda çok iyi işler çıkacak inşallah. Sakarya istihdamda olduğu gibi bu sınav belgelendirme durumunda da Türkiye'de inisiyatifi almış durumda. Şuanda 2 milyon 250 belge verme kapasitesine sahibiz 141 Sınav Belgelendirme Merkezimizle ama şuan 330 bine ulaşmışız, bunun yüzde 10'nu Sakarya'da. ve 3 bin 900'u da bu merkezimizde. İnşallah o rakamlar artarak farklı meslekler, farklı alanlarda ki yeterliliklerle ilgili de belgelerle bu alandaki performansın artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA