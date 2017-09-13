Bakan Sarıeroğlu, Kıbrıslı mevkidaşını makamında kabul etti



ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile makamında bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilirken, toplantıda iş sağlığı ve güvenliği, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ve genel sağlık sigortası gibi konularına ilişkin istişareler gerçekleştirildi.