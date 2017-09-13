Bakan Sarıeroğlu, Kıbrıslı Mevkidaşı ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile makamında bir araya geldi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Bakanlıkta KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iş sağlığı ve güvenliği, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ve genel sağlık sigortası gibi konularda istişare gerçekleştirildi. - ANKARA