Bakan Sarıeroğlu: Gençlerimiz Partimizin Geleceğidir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gençlerin AK Parti'nin geleceği olduğunu belirterek, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu ve Türkiye'nin kendilerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında partilerle bir araya geldi. Partililere seslenen Bakan Sarıeroğlu, seçimlere iyi hazırlanılması gerektiğini dile getirdi. 2019'un önemli olduğunu ve yeni bir sisteme geçildiğini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Hem yerel, hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimler olacak. Bu anlamda çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Zaten hep sahalardayız. Bizim için tüm seçimler önemliydi. Seçimin bittiği ertesi gün, yeni bir seçim varmış gibi çalışmaya devam eden teşkilatlardanız" dedi.



Gençlerin partinin geleceği olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Özellikle bu dönemlerde gençlerin yönetim kurumlarında daha fazla yer almaları, Cumhurbaşkanımızın özel takibindedir. Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. Bu sorumlukla da önümüzdeki dönem daha çok çalışacaklarını düşünüyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Yapacak çok işimiz var. Ülkemizin hakkettiği ve gelmesi gereken daha yüksek yerler var. Güçlü bir Türkiye olarak yolumuza emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. İçeride ve dışarıda yaşananlar görünüyor. Taş üstüne taş koymayanların bide yapılan işleri bozmaya çalışan davranış ve tutumlarını görüyoruz. Hepsine kulağımızı tıkayacağız. Birliğimize, ülkemize sahip çıkacağız ve önümüze bakacağız" diye konuştu.



Bakan Sarıeroğuna, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk ve Ömer Serdar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşlik etti.



(Kamil Can Kılıç / İHA)