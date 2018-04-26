Bakan Sarıeroğlu: "Esnaflarımızın Daha da Güçlenmesine Katkı Sağlayacak Çalışmalarımızı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlık olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş dünyasının rekabet gücünü arttıracaklarını belirterek, "Esnaflarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Sakarya'nın Adapazarı İlçesindeki Camili Mahallesi'nde kurulan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Mesleki Sınav Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, esnafları "ekonominin can damarları" olarak gördüklerini söyledi.

Merkezin, Türkiye'nin, ahilik kültürünün ve esnafların geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "4 bin 500 metrekarelik alan gayet büyük merkez. Sakarya istihdamda olduğu gibi sınav belgelendirme işinde de inisiyatifi Türkiye'de almış durumda. SGK ve İŞKUR'un yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumumuz da en genç kurumlarımızdan biri olmasına rağmen Türkiye'nin geleceğine dair iddialarının temelini oluşturan kurumlarımızdan birisi." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak sınav ve belgelendirme merkezlerinde iş sağlığı güvenliği önlemlerinin tam olarak sağlayabilmek için bazı mesleklerde belge zorunluluğu getirdiklerini hatırlattı.

Mesleki belgeyle ilgili farkındalık çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sarıeroğlu, "Yaptığımız bu faaliyetlerde iş dünyasına bir yük getirmedik, belge zorunluluğu getirdik. Biz iş dünyamızın, işçi ve iş verenlerimizin yanındayız. Bu bağlamda bu güne kadar tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili belge alan 220 bin 567 kişinin 156 milyon liralık belge masrafını da İŞKUR olarak biz karşılamış durumdayız. Bu konuda farkındalığı arttırmak için de teşviklerimizi devreye sokuyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Verilen belgelerin AB ülkelerinde geçerliliği var"

Bakan Sarıeroğlu, verilen belgelerin AB ülkelerinde geçerli, birçok kapıyı iş gücüne açan ve kendisini ispat etmeye gerek bırakmayan nitelikte olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son 16 yılda atılım gerçekleştirdiği alanlardan birisinin de bu belgeler olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Mesleki Yeterlilik Kurumumuzla birlikte iş dünyasının rekabet gücünü arttıracak, esnaflarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sakarya'da ülkemizin parlayan yıldızlarından birisi. İnşallah Sakarya'mız ülkemizin gelişmesine, istihdamına bu sinerjiyle önümüzdeki dönemlerde de çok büyük katkılar vermeye devam eder."

Konuşmalarından ardından açılış kurdelesini kesen Sarıeroğlu, merkezi ve sınav alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Ayhan Sefer Üstün, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Kahraman, SESOB Başkanı Hasan Alişan, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.