Bakan Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İlk Başkanı Yapacağız"

Bakan Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı yapacağız"

TUNCELİ - Tunceli'de 2019 yılında hem milletvekili çıkaracaklarını hem de belediyeyi alacaklarını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı yapacaklarını söyledi.

Tunceli İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ardından Siirt'in Eruh ilçesinde 2006 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Erdal Güneş'in ailesine misafir oldu. Daha sonra "Hoş Geldin Melek Sefalar Getirdin" projesi kapsamında Güler ve Hasan Öğmen çiftinin yeni doğan kızlarını ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Sarıeroğlu, yol boyunca karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Sarıeroğlu en son ise AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Burada karşılaştığı yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıeroğlu, "Tunceli halkının misafirperverliğinden çok etkilendim. Bundan sonra daha sık bir arada olmayı temenni ediyorum. İnşallah Tunceli ile ilgili yapılacak ne varsa her konuda biz teşkilatımızın yanındayız. Tunceli'deki vatandaşlarımızın, gerçekten ihtiyacı olan, geçmişten bu yana ihtiyacını duyduğu hizmetlere ulaşma konusunda bizler gönüllüyüz. Tunceli'nin emrindeyiz." dedi.

15 yılda büyük fedakarlıklarla bugünlere geldiklerini kaydeden Sarıeroğlu, "Teşkilatımızın bu kadar canlı olması, enerjinin bu kadar yüksek olması beni etkiledi. Tüm birimlerimiz birbirleriyle uyum içerisinde. Bu uyumun da 2019 seçimlerine de yansıyacağını düşünüyorum. Bu kadınlarımızın gücü olduğu sürece inşallah 2019 yılında hem milletvekili çıkaracağız hem de belediyeyi alacağız. Ardından inşallah sayın cumhurbaşkanımızı da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı yapacağız. Alın terimizle, emeğimizle, fedakarlıklarımızla, yaptığımız çalışmalarla bugünlere geldik. Bu ülkenin bize ihtiyacı var. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri tuzakları görüyorsunuz. Ülkemizle derdi olanlar var. Bu derdi olanlara en büyük cevabı inşallah son kez güçlü Türkiye olarak 81 ilimizle birlikte, Laz'ıyla, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep birlikte vereceğiz. Ülkemizi güçlü yarınlara, aydınlık bir geleceğe cumhurbaşkanımızın liderliğinde götüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, parti ziyaretinin ardından Tunceli'den ayrıldı.