Bakan Sarıeroğlu: Başımızda Recep Tayyip Erdoğan Var, Herkes Haddini Bilecek -3

TUNCELİ Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı kongresine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek. Bizim bu mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün saat 10.30'da Elazığ'dan helikopterle Tunceli'ye geldi. Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek, kentin sorunları hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Sarıeroğlu, bakanlık olarak önceliklerinin işsizlikle mücadele ve istihdamın artışı konularında çalışma üretmek olduğunu söyledi.

Valilik ziyaretinin ardından Kültür Merkezi'ne geçen Bakan Sarıeroğlu, burada düzenlenen Ak Parti 5'inci Kadın Kolları kongresine katıldı. Bakan Sarıeroğlu, çok ağır bir grip geçirmesine rağmen Tunceli'ye geldiğini belirterek, AK Parti iktidarı döneminde Tunceli'ye 5.3 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını kaydetti. Toplumun birçok sorununu çözmek için çaba sarfettiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, özellikle engelli vatandaşlar ve esnafla ilgili çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü olumlu sonuçlarının kısa sürede alınacağına belirtti.

Bakan Sarıeroğlu'nun konuşması sırasında ayağa kalkan bir kadın, yıllardır bir okulda taşeron işçi olarak çalıştığını ama kendilerine kadro verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Sarıeroğlu, "Durumunuz nedir bilmiyorum? Şimdi arkadaşlarımız sizden bilgi alacak ve araştırıp size bilgi verecekler." dedi.

"BİR MİLYON KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU"

Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçi sorununu artık gündemden kaldırdıklarını belirterek, "Bir milyon kişi artık iş sahibi oldu ve devlet güvencesi altına alındı. AK Parti hükümeti taşeron sorunu tamamen ortadan kaldırdı. Kadro verdiğimiz 1 milyon kişi ile ilgili belli kriterler ve şartlar vardı. Kritere uyan kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler kadroya alındı. Taşeron çalıştırma kurallarına uyulan iş yerlerindeki taşeronların tamamını kadroya aldık. Bundan sonraki hedefimiz, işsizlik oranının daha da aşağılara çekilmesi için gereken adımları atmaktır. İstihdam oranlarını arttırarak, yeni iş alanları yaratıp, insanlarımızı iş sahibi yaparak, işsizlik sorununu da bir şekilde çözmek durumundayız. Ben bakan olduktan hemen sonra 2 bin 500 engelli vatandaşımızın memur olarak atamasını yaptık. Mart ayı ile birlikte 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha memur olarak atamalarını yapacağız. Kamudaki engelli memur sayısı 50 bin olacak." diye konuştu

OPERASYON BİTİNCE ASKERLERİMİZ SINIRLARIMIZ İÇİNE GERİ DÖNECEK

Konuşmasında Zeytin Dalı harekatına da değinen Sarıeroğlu, "Mehmetçiklerimiz şu anda bölgemizde bir terör koridoru oluşturulmasın diye, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit oluşmasın diye operasyon gerçekleştiriyor. Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, herkes haddini bilecek. Bizim bu mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir. Burada bir savaş yok. Savaş iki ülke arasında olur. Burada bir ülke savaşı yok, burada teröre karşı sürdürülen bir operasyon var. Teröristleri temizleme ve etkisiz hale getirmek için yürütülen bir operasyon var. Bu operasyon bittikten sonra askerimiz kendi sınırlarımız içine geri dönecek. Bölge güvenli hale getirilecek. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur. Tek amacımız terörle kararlılıkla mücadele etmektir." diye konuştu.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, kongredeki konuşmasının ardından Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyete geçen ve çoğu kadın 400 kişinin istihdam edildiği 2 tekstil atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Sarıeroğlu'nun, Tunceli'de bir şehit ailesi ile yeni doğum yapan bir anne ve bebeğini ziyaret ettikten sonra Tunceli'den ayrılması bekleniyor. - Tunceli