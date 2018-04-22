Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda Konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Antalya Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Antalya Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Kepez ilçesinde bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezinde yapılan genel kurulda konuşan Sarıeroğlu, kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti Kadın Kollarında çalışan, emek veren, alın teri döken tüm kadınlara teşekkür etti.