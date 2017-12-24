Bakan Sarıeroğlu Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçici mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatıldığını belirterek, "Hala bazı talepleri de var. Onlara da buradan mesajımı vermek istiyorum; bu talepleri de biliyoruz. İki ay kalıyor, iki ayla ilgili ne yapabiliriz diye de bakıyoruz." dedi.



Sarıeoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



"Bundan sonra kamuya taşeron statüsünde işçi alımı söz konusu olacak mı? Eğer olmayacaksa, kamuya işçi alımı nasıl gerçekleşecek?" sorusu üzerine Sarıeoğlu, merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında, özel bütçeli kuruluşlarda, idarelerde, bazı özel kanunla düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, denetleyici, düzenleyici kuruluşlarda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesinin yapılmayacağını bildirdi.



Kamuya işçi alımıyla ilgili İŞKUR'un gerekli prosedürleri yürüteceğine işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Lise ve üzeri için KPSS puanı esaslı bir alım şu anda söz konusu, lise altı için kura yöntemi var. İstenilenin üç kat üzerinde bir gönderim ve ondan sonra yine mülakat süreci işliyor. Mevcuttaki sistemimiz neyse bu sistem üzerinden kamuya saydığım kurum ve kuruluşlarda alımlar olacak. Belediye İktisadi Teşekküllerinde (BİT) ve belediyelerdeki alımlarda da İçişleri Bakanlığımız süreçle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı çıkaracak. Orada da süreç daha disiplin altında, kurallı ve kontrollü olarak işleyecek."



"Bütün konfederasyonlar güçlü taleplerini iletti"



Bakan Sarıeroğlu, 4/C'lilerin 4/B statüsüne geçirilmesi, 4/C statüsünün tamamen kaldırılması ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne kadar çıkarılmasına ilişkin değişikliklerin çalışanlara getireceği kazanımlara yönelik de bilgi verdi.



4/C'lilerin 4/B statüsüne geçirilmesi konusunda Sarıeroğlu, kamuda toplu sözleşme sürecinde bir temenni maddesi olarak "4/C'dekilerin 4/B'ye alınmasıyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır" hükmünün olduğunu hatırlattı.



Sarıeroğlu, bütün konfederasyonların, kamu görevlileriyle ilgili bu hükmün yerine getirilmesiyle ilgili çok güçlü taleplerini ilettiklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi:



"4/C kapsamında yaklaşık 27 bin çalışanımız var. 4/B statüsü gereği şartları belli. Bu anlamda hem sosyal hem mali haklarında geçiş olan kamu görevlilerimizde iyileşmeler olacak. Geçici mevsimlik işçilerle ilgili olarak, ormanda çalışan, çayla ilgili çalışan Türkiye'de yaygın bu şekilde 23 bin kadar çalışanımız vardı. 5 ay 29 gün bir çalışma şekline sahiplerdi. Burada da bize talep olarak sürenin uzatılmasıyla ilgili sendikalarımızca iletilmişti. Burada da geçici mevsimlik işçilerimizin 4 ay daha sürelerinin uzatılabilmesiyle ilgili imkan getirdik. Bu konuyla ilgili olan bakanlığımız da bundan sonra Maliye Bakanlığımız olacak. Yaklaşık 10 ay. Hala bazı talepleri de var. Onlara da buradan mesajımı vermek istiyorum. Bu talepleri de biliyoruz. 2 ay kalıyor, 2 ayla ilgili ne yapabiliriz diye de bakıyoruz inşallah önümüzdeki dönemde."



"İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı için düğmeye bastık"



Sarıeroğlu, İstihdam Şurasında açıklanan istihdam teşvikleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye ekonomisindeki yüksek büyüme oranını istihdama da yansıtmak istediklerini bildirdi.



İstihdam Seferberliği kapsamında yaklaşık 1,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "2018 yılına girerken, İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı için düğmeye bastık. Bu süreçte iş dünyamıza yeni müjdelerimiz oldu. Geçmiş teşviklerden farklı olarak sektör bazlı ve endüstri 4.0'a hazırlık kapsamında adımlar attık. Bunun dışında imalat sanayimizin daha güçlü istihdam, üretim ve büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için bu sektörü öncelikli olarak belirledik. Yaptığımız teşviklerde de bu alanı pozitif bir sürece soktuk." ifadesini kullandı.



İşverenlerin, teşviklerin bir yılla sınırlı olmaması konusunda bazı taleplerinin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Açıkladığımız teşvik uygulamasıyla teşvikleri 2020 yılına kadar uzattık. Ayrıca, bugüne kadar teşviklerimizi hep asgari ücret üzerinden veriyorduk. Şimdiye kadar asgari ücretin neti üzerinden uygulanan teşvikleri, prime esas kazancın tavanı üzerinden uygulanacağı yeni bir modele geçiyoruz. Bizim önümüzdeki dönemde ücret seviyelerinin artmasıyla ilgili büyük bir arzumuz var. İş dünyamızın daha cesaretli adımlar atmasını arzu ediyoruz. Asgari ücretin üzerinde ücretlerle işçilerimiz çalışsın. Büyümenin katkısı ve sonuçlarının çalışanlarımızla da paylaşılmasını arzu ediyoruz."



Bakan Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerin 52 günlük ilave tediye imkanından kadroya geçtikleri tarih itibarıyla yararlanacaklarını belirterek, "Nisan ayı itibarıyla 90 günlük kadroya geçiş süreci tamamlanacak. İnşallah ondan sonra hemen bütün konularla ilgili süreçlere ulaşmış olacaklar." dedi.



Taşeron sistemiyle ilgili, kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde yeni personel alımına dayalı hizmet ihalesinin son bulacağına dikkati çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin herkese hayırlı olmasını diledi.



Sarıeroğlu, "Çok titiz bir çalışma yaptık. Muhakkak ki bu süreçte memnun olmayanlar ve 'acaba biz niye kadroya geçmedik' diyenler olacaktır. Biz iyi niyetle yola çıktık. Bu alandaki çalışmayı sonlandırma konusunda bir söz vermiştik. Bugün bunu gerçekleştirmiş durumdayız." ifadesini kullandı.



Sarıeroğlu, 2018'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç kez toplandığını bildirdi. Sarıeroğlu, komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in bin 893 liralık teklifte bulunduğunu anımsattı. İşverenlerin herhangi bir rakam telaffuz etmediğine değinen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Asgari ücretle ilgili işverene verdiğimiz bazı desteklerimiz vardı, onları sürdürmeme konusunda bir kararımız oluştu. İşverenler, bunun asgari ücrette yüzde 6 maliyet artışına neden olduğunu, bu nedenle makul seviyelerden bir artış yapılması arzularını dile getirdiler. Çalışanlarımız, emekçilerimiz önemli, işverenlerimizin rekabet gücünün korunması da önemli. Biz bunları orta noktada buluşturma yönünde gayret sarf ediyoruz."



(Bitti)