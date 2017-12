Bakan Sarıeroğlu Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır." dedi.



Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerin sosyal haklarının ve sendika üyeliğinin ne olacağına ilişkin bir soru üzerine, kamuda sendikal örgütlenmeyle ilgili ciddi bir özgürlük alanının bulunduğunu belirterek, bu alanın ILO kurallarına göre, uluslararası kurallara göre düzenlenmiş mevzuatının bulunduğuna işaret etti.



Bu alanda da sendikal örgütlülük olan ve olmayan kesimlerin de bulunduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Herkesin kendi özgürlük alanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bu konuda benim farklı bir şey söylemem söz konusu dahi olamaz. Bundan sonraki süreçte de bu bir özgürlük alanıdır. Mevcut üye olduğu sendikada da devam edebilir, başka bir sendikaya da geçebilir. Kendi özgürlük alanıdır. Bununla ilgili en ufak bizim müdahalemiz veya yönlendirmemiz veya bu konuda farklı bir şey söylememiz söz konusu olamaz."



Şu an oturmuş bir sistemin bulunduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Bu sistemi, aynı şekilde geçici bir sürede devam ettiriyoruz. Sonrasında zaten mevcut düzene de yaklaşık bu en son toplu sözleşmemiz bittikten sonra geçilmiş olacak." dedi.



Kıdem konusunun da kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, bugün sabah itibarıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da bazı muhalefet vekillerinin yazılar yazdıklarını ifade etti.



Bakan Sarıeroğlu, şu görüşlere yer verdi:



"Orada hukuki olan bazı konuları, kıdemleri alma olarak yorumlamışlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz bu kadar titiz çalışma yaptık diyoruz. Alanı genişletmek için büyük bir çaba içerisinde olduk. Bütün kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, bu anlamda da çalışanlarımızın içi de rahat olsun. Bu kazanılmış bir haktır. Çalıştığı şey bellidir. O süreçlerle ilgili onun da geçişi olacaktır. Yıllık ücretli izinlerinde bu dikkate alınacaktır. Diğer haklarıyla ilgili her konuda bu geçmişteki kıdemleri de dikkate alınarak bir çalışma olacaktır. Bununla ilgili kamunun, devletin böyle bir şeyi söz konusu olamaz."



Düzenlemenin doğum izninde veya askerde olan taşeron işçileri nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soru üzerine Sarıeroğlu, "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldikleri, başvurularını yaptıklarında onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Doğum iznine ya da askere giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." ifadesini kullandı.



Çalışma hayatının akışı içerisinde artık kamuda personel alımına dayalı ihalelerin yapılmayacağını belirten Sarıeroğlu, "Bu nedenle bu süreç devam edeceği için halihazırda doğum yapan kişinin yerine bakan, askere gidenin yerine bakan, hastanın yerine bakan geçici dönemli olan kardeşlerimizi de, onlardan da çok soru geliyordu, biz kadro kapsamına aldık. Bu süreçler çünkü devam edecek." dedi.



- Hizmet ihalesi ile çalışanların durumu



Bakan Sarıeroğlu, ayrıca daha ileri bir çalışma da yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yine kamuda bütün ihale artık bu anlamda yapılmayacağı için 9 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 12 ayın altındaki çalışmalarda da bu tarz personel, taşerondaki personelimizin çalıştığı tespitini yaptık. Bu anlamda 12 ayın altında yine personel alımına dayalı hizmet ihalesi ile çalışan kardeşlerimizi de 4/B içerisinde geçici işçi pozisyonlarına alıyoruz. Bu anlamda, onlarda da bir panik söz konusuydu. 'Bizlerin sözleşmeleri feshedilecek artık ihale yapılmayacak.' Bu şekilde formüle etmiş olduk. Buna örnek vermek gerekirse tabii toplum yararına çalışmayla karıştırılmaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların açık olduğu sürelerde bazı işlerle ilgili ihale etmiş. Yaklaşık 27 bin kişi var bu kapsamda, 9 aylık olarak, okullar tatil olduğunda çalışmıyorlar. Bu ama Milli Eğitim Bakanlığımızın ihale ettiği işlerle ilgili olarak. Bir de toplum yararına çalışmada temizlik, güvenlik o farklı bir şey. Asla karışmaması gerekiyor. Onların da yine aynı şekilde 9 ay süreyle geçici işçi olarak çalışma imkanını getirdik. 27 bin de kapsamımız bu şekilde arttı. Diğer kurumlarda da yaklaşık 20-25 bin kişi daha böyle olduğunun tespitini yaptık. Onlar da kapsama girmiş oldu. "



- "Anahtar teslim işler kapsamda değil"



Bakan Sarıeroğlu, kamu çerçevesi içindeki her alanı titizlikle incelediklerini belerterek, "Personel alımına dayalı ihale çerçevemiz de ilk günden vardı. Taşeron çalışma bu demek. Bazen karıştırılıyor, hizmet alımı, anahtar teslim işleri oluyor. Böyle bir şey olduğu takdirde kamu içerisindeki personel yapısı yönetilemez bir hale, iş yapılamaz hale gelebilir. Karayolları yolu belli dönemlik yapabilir. Yol yapım işinde 3-4 aylık. Bu hizmet işi. Anahtar teslimi işler, onlar bu kapsamda değil." diye konuştu.



- Başvurular 10 gün içinde



Sarıeroğlu, "Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak." sorusuna, "Bu süreci, biz bu ara döneme sıkıştırma olmasın bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda... 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar." yanıtını verdi.



Bakan Sarıeroğlu, başvuruların değerlendirmelerinin merkezi bir sistem içerisinde olacağını, bu işlerin takibini sadece yerele, idarelere ve ilgili yerlere bırakmayacaklarını aktardı.



Merkezi düzeyde hazırladıkları sistemin denemelerinin sürdüğüne işaret eden Sarıeroğlu, "Oraya başvurular oldukça buradan teyitleri verilecek. Hem Maliye Bakanlığımızın ilgili kuruluşları, kendi açısından bakacak. Biz Çalışma Bakanlığı olarak kendi açımızdan bakacağımız yerlere bakacağız. Kamu İhale Kurumu, kendi açısından bakacağı yerlere bakacak. Ondan sonrasında da tekrardan sınav süreci olacak. Sınav sürecinin ardından da ilgili çalıştıkları kurumlarındaki yer nere ise aynı pozisyonla orada istihdamları ile ilgili inşallah 90 gün sonra süreci tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.



Bakan Sarıeroğlu, sınav süreci ile ilgili tereddüde düşen olursa bir itiraz süreci olacağını belirterek, "Bununla ilgili tekrar değerlendirme yapacağız. "dedi.



Sınavın iş kollarıyla ilgili olup olmayacağı yönünde soruya Sarıeroğlu, "Bunu arzu ediyoruz. Kimse öyle kitaplar, gerçekten bu işin bu şekilde suistimal edilmesine de izin veremeyiz. Öyle taşeron sınavına hazırlık kitabı, kursu vesaire sakın kimse bunlara itibar etmesinler ve gitmesinler." yanıtını verdi.



Bakan Sarıeroğlu, sınavın içeriğine ilişkin, "Herkesin uzmanlığı ayrı olduğu için... İşler farklı, temizlikte çalışanlara ayrı, sağlıkla ilgili olanlara durumu ayrı, eğitim seviyeleri çok farklı. Güvenliktekilerin farklı. Ortak bir noktada buluşturacağız sıkıntısız şekilde." ifadesini kullandı.



(Sürecek)