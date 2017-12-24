Bakan Sarıeroğlu Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak." dedi.



Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Belediye İktisadi Teşekküllerindeki çalışanların kadroya geçiş şartlarıyla ilgili soru üzerine Sarıeroğlu, kamuya işçi alımının İŞKUR üzerinden, lise ve üstü eğitimli olanlarda KPSS puanıyla, diğerleri içinse kura yöntemiyle yapıldığını anımsattı.



Sarıeroğlu, KPSS ile kamuya girmek için çalışan, bekleyen milyonlarca gencin olduğunu dile getirerek, taşeron işçilerin kadroya alımında sınav uygulamasını toplum vicdanını dikkate alarak hayata geçirdiklerini vurguladı.



Yeni düzenleme kapsamında kamuda istihdam edileceklerin, zaten yıllardır görevlerini yapan, kendilerini ispat etmiş, konumlarını, durumlarını, becerilerini, performanslarını, bilgilerini ortaya koymuş kişiler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Bu, kesinlikle yine söyleyeceğim, eleme amaçlı değil, toplum vicdanı ve sürecin bundan sonra da işlerliği bu şekilde olacak, İŞKUR üzerinden. Burada bir uyumun olması söz konusuydu. Biz hep adaletli, gerçekten titiz bir çalışma yapmanın peşinde olduk bu süreçte. İçleri rahat olsun.



Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz."



"Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." bilgisini verdi.



Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de yer aldığı kanun hükmünde kararnamenin bugün yayımlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememiz. 2 Ocak itibarıyla 10 günlük süre içerisinde biz bu personel alımına dayalı hizmet ihaleleri kapsamında çalışan tüm kardeşlerimizin başvurularını alacağız.



Bu başvuruları da merkezi bir sistem kuruyoruz, şu anda yazılımları yapılmış durumda. Bunların denemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışma, Devlet Personel ve Maliye Bakanlığımız bir arada olacak, bu merkezi bütçeyle düzenlenen kurumlarla ilgili. Bu sistemi onlar yönetecekler. Mahalli idareler, şirketler ve mahalli idare birlikleriyle ilgili süreçle ilgili sistemi de İçişleri Bakanlığımız kontrol edecek. Tüm başvuruları biz takip edeceğiz. En ufak bir aksaklık yaşanmaması, en ufak bir suistimal olmamasıyla ilgili önlemlerimizi almış durumdayız. Adaletli, hakkaniyetli bir çalışma olması için bütün şartları oluşturmuş durumdayız."



"1 Ocak'tan önce çalışmayı tamamlama sözü vermiştik"



"Taşeron düzenlemesi AK Parti'nin 1 Kasım 2015 seçim vaatlerinden biriydi. Özellikle sizin bakanlığınız döneminde siz bunun öncelikli bir konu olduğunu ifade ettiniz, dün itibarıyla nokta konulmuş oldu. Bu düzenlemeye kadar sorunun çözümü için nasıl bir süreç işletildi, tatmin edici olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, bunun titiz bir çalışma olduğunu, büyük bir hassasiyet içinde yapıldığını aktardı.



"1 Ocak 2018'den önce bu düzenlemeyi gerçekleştireceğiz" sözünü verdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Bazı teknik detaylarla ilgili aslında bir zaman kaybımız oldu 5 Aralık'tan bugüne kadar. O da titiz çalışmamız sebebiyle." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM'de muhalefet partilerinden "düzenlemenin neden KHK ile çıkarıldığı"na ilişkin açıklamalar yapıldığının anımsatılması üzerine de Sarıeroğlu, "Meclisin yıllardır uygulanan ara verme prosedürü söz konusuydu. 'Bir günde geçiririz, iki saatte geçiririz' diye söylediler. Bunu da iyi niyetli söylediklerini düşünüyoruz ama bu şekilde olmayacaktı süreç. Biz, 1 Ocak'tan önce bu çalışmayı tamamlama sözümüzü vermiştik ve bu sözün gereğini yerine getirmek için KHK ile yaptık. Bakacağız, sistem içerisinde aksayan bir şey olursa, tekrar hukuki anlamda bir şey olursa 'Yargı yolu kapalı' diyorlar, böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.



Sarıeroğlu, çalışan lehine bir düzenleme yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Firmalarımız var, firmalarımız da bu kapsamda. Allah'a hamd olsun, AK Parti olarak bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik. Kişiler, şahıslar değil, bu çalışma Hükümetimizin ortak bir çalışmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu bir çalışmadır. Bütün süreci, ilk baştan itibaren çok ciddi ve sıkı şekilde, bugün de açıklamalarını gördünüz, özellikle belediyelerle alakalı olarak, park, bahçe, temizlik işleriyle ilgili kapsamın mevcuttan daha da geniş olması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hassasiyeti söz konusuydu."



Bu süreçte sayısız toplantı yapıldığını dile getiren Sarıeroğlu, kendilerinin de diğer bakanlarla birlikte bu işin mutfak çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Maliye Bakanlığının tüm ekibiyle birlikte uzun çalışma saatleri gerçekleştirildiğini anlatan Sarıeroğlu, "Bu anlamda Hükümetimizin bir çalışmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın göstermiş oldukları hedefler doğrultusunda dizayn edilmiş bir çalışmadır." vurgusunu yaptı.



Sarıeroğlu, bu konuda yaklaşık bir haftadır bilinçli olarak açıklama yapmadığını, en son bütçe görüşmelerinde değerlendirmede bulunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveyi açıkladığını, sonrasında yasal maddeleri hazırlama aşamasına geçildiğini aktardı.



"52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak"



Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak. İlerleyen yıllar içerisinde belli bir dönem sonrasında, çünkü toplu sözleşmeleri var, bu sözleşmelerin bitiminden sonra da inşallah daha da iyi şartlar konusunda hep birlikte oturup müzakere masasında çalışıp, kardeşlerimiz için iyi olanı yapacağız."



Aynı işi yapan ama eğitim düzeyleri farklı olanların ücretlerinde bir farklılaşmaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine Sarıeroğlu, "Bu sistem şu anda oturmuş bir sistem aslında. Toplu sözleşmeleri yapılmış, sendikal üyelikleri söz konusu olan, bu konuyla ilgili kendi içerisinde bir düzenin oturduğu..." ifadelerini kullandı.



Bakan Sarıeroğlu, en son taşeronlar için yaklaşık 3-4 yıl önce yasal düzenleme gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu kişilerin daha önce toplu sözleşme haklarının bulunmadığını, sendikal örgütlenme haklarının olmadığını, kıdem tazminatlarının ve ücretli izin haklarının güvence altında bulunmadığını hatırlattı. Bunları güvence altına alan, toparlayan bir yasal düzenlemenin yapıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Bu düzenlemenin etkisiyle aslında sistem, kendi içerisinde belli parametrelerle bir sürece oturmuştu. İnşallah, şimdi kamu içerisinde kamu şartlarıyla daha da iyi seviyelere getirmek için bundan sonraki yıllarda da çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



"Üç ay diye de çok kısa bir süre koyduk"



KHK ile yapılan düzenlemeye göre kadro imkanından yararlanma kriterlerinin neler olacağına da değinen Sarıeroğlu, "Bu düzenlemeyle ilgili şart vesaire koymadık. Mesala '2 yıllık yapılacak, üç yıllık yapılacak' dediler, 'öncesine kadro verilmeyecek, sözleşmeli personel olarak özel statü verilecek, 657 içerisinde farklı bir alan düzenlenecek' dediler. Hiçbirini yapmadık. Daha önceki yıllarda kadro nasıl verildiyse, aynı şekilde daha da esnek ve basitleştirilmiş bir şekilde, kurallar olmadan bir sistemi dizayn ettik." diye konuştu.



Sarıeroğlu, eğitim şartı ve yaş kriterinin bulunmadığının altını çizerek, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Mesala 70 yaşına gelmiş olabilir ama emeklilik hakkına ulaşmamıştır ve şu anda taşeronda çalışıyordur. Siz emeklilikle ilgili yaşı geçtiniz demeyeceğiz. Emeklilik hakkına hala kavuşamadığınız için sizin geçişinizi sağlıyoruz, emeklilik hakkına sahip oluncaya kadar kamuda çalışacaksınız diyeceğiz. Şu anda tek şeyimiz sınav. Sınav da tek kriter değil, biliyorsunuz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş kimlerin kamuda çalışacağıyla ilgili. Bunun dışında bir düzenlememiz söz konusu değil. Daha önceki kadroya geçiş süreçlerinde uygulanan prosedür neyse aynen geçerli olacak. Yeni bir şey koymadık." dedi.



Geçişlerin de kolay olmasını arzu ettiklerine vurgu yapan Sarıeroğlu, "Üç ay diye de çok kısa bir süre koyduk. Çünkü, millete hizmet verdiğimiz yerler buralar. Hiçbir şeyin havada kalmaması lazım. Herkes yerine inşallah hızlı bir şekilde yerleşecek, ondan sonra da daha verimli şekilde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)