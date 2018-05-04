Bakan Sarıeroğlu: Memurun Çalışma Şekli Değişmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil" dedi.

İŞÇİ VE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKA SAYILARI

Sendikal faaliyetlere değinen Jülide Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmeye engel teşkil eden, sendikaların gelişiminin önünde bariyer olarak duran her türlü sorunu ortadan kaldırdıklarını aktardı. Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 kamu görevlileri sendikamız var. Son 5 yılda özellikle sendikal mevzuatı değiştirdiğimiz işçi sendikalarımız açısından rakamsal anlamda çok ileri derecelere geldik. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 arttı; 1 milyon 741 bine ulaşan işçi sendikalarımıza üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarında da 1 milyon 700 bine ulaşmış olan üyeye sahibiz" dedi.

KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Bakan Sarıeroğlu,taşeron olarak çalışan 900 bin işçinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi tamamladıklarını, bu büyüklükte bir rakamın aynı anda taşeron çalışırken kamuya alındığına yönelik bir bilgiyi yaptıkları araştırma sonucu dünyada da bulamadıklarını aktardı. Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Bununla ilgili bazı spekülasyonlar oluşturuluyor. Ama kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız, sözleşmeli personel ile ilgili alımlarımız, kariyer uzmanlığıyla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

Açılış bölümündeki konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, kongreye ait bir tabloya imza atarken, aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da bulunduğu kongre katılımcılarıyla aile fotoğrafı çektirdi.